Зоопарк Екатеринбурга ищет человека на должность «обнимателя животных»

Екатеринбург, 5 июня. Руководство зоопарка в Екатеринбурге объявило о поиске кипера на летний период, в обязанности которого будет входить объятия с животными.

Вакансию разместил отдел прирученных животных. В обязанности потенциального работника зоопарка будет входить общение и уход за его обитателями. Руководство организации предупредило, что данная работа является серьезной и требует большой ответственности.

«Общение с животными — это верхушка айсберга, а это — 10%. Остальные 90 полны физического труда. Мыть дома животных, чистить, резать, приносить для них деревья», — цитирует ural.kp.ru пресс-службу зоопарка.

Белая медведица Урсула, проживающая в краснодарском парке «Роев ручей», удивила посетителей зоопарка своим «танцем» с оренбургским пуховым платком. Видео с ее забавным развлечением быстро распространилось по интернету.