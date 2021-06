Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки

Бразильская сборная вслед за Аргентиной объявила бойкот Кубку Америки из-за сложной ситуации с COVID-19. Футболисты отказываются играть и призывают к этому коллег из других стран. Однако президент страны Жаир Болсонару совместно с организацией КОНМЕБОЛ не видят опасности и выразили готовность провести состязание.

В чем выгода бразильского лидера, кто может приять Кубок следующим и какую роль в заговоре сыграл Лионель Месси — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Футболисты сборной Бразилии отказались выступать на домашнем Кубке Америки из-за неблагоприятной обстановки, связанной с пандемией COVID-19. О решении спортсменов сообщило издание AS.

????????Brasil tiene decidido no jugar la Copa Ámerica https://t.co/ztU7bzrRc3

По данным бразильского СМИ, после того как футболисты узнали о переносе Кубка Америки в Бразилию, они попросили о встрече с президентом Национальной конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло, для того чтобы высказать свои претензии. Обсуждение еще больше накалило ситуацию — настолько, что глава CBF пригрозил выгнать генерального координатора сборной Жуниньо Паулиста за неспособность «контролировать бунт игроков».

Главный тренер национальной команды Тите подтвердил диалог с Кабокло, но при этом не уточнил, о чем разговаривали стороны.

После игры капитан сборной Бразилии Каземиро в интервью Goal.com открыто подтвердил, что национальная команда в полном составе выступает против проведения Кубка Америки.

'It's everyone' - Casemiro suggests entire Brazil team united against hosting Copa America #Sports https://t.co/EBObGQlhc6