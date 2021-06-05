Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки

Бразильская сборная вслед за Аргентиной объявила бойкот Кубку Америки из-за сложной ситуации с COVID-19. Футболисты отказываются играть и призывают к этому коллег из других стран. Однако президент страны Жаир Болсонару совместно с организацией КОНМЕБОЛ не видят опасности и выразили готовность провести состязание.

В чем выгода бразильского лидера, кто может приять Кубок следующим и какую роль в заговоре сыграл Лионель Месси — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Хронология бойкота

Футболисты сборной Бразилии отказались выступать на домашнем Кубке Америки из-за неблагоприятной обстановки, связанной с пандемией COVID-19. О решении спортсменов сообщило издание AS.

????????Brasil tiene decidido no jugar la Copa Ámericahttps://t.co/ztU7bzrRc3 — Diario AS (@diarioas) June 4, 2021

По данным бразильского СМИ, после того как футболисты узнали о переносе Кубка Америки в Бразилию, они попросили о встрече с президентом Национальной конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло, для того чтобы высказать свои претензии. Обсуждение еще больше накалило ситуацию — настолько, что глава CBF пригрозил выгнать генерального координатора сборной Жуниньо Паулиста за неспособность «контролировать бунт игроков».

Главный тренер национальной команды Тите подтвердил диалог с Кабокло, но при этом не уточнил, о чем разговаривали стороны.

«У игроков есть свое мнение, они высказали его президенту. И это во многом связано с отсутствием нашего капитана», — объяснил он тот факт, что футболисты бойкотировали пресс-конференцию перед матчем с «Эквадором», который прошел в ночь на субботу.

После игры капитан сборной Бразилии Каземиро в интервью Goal.com открыто подтвердил, что национальная команда в полном составе выступает против проведения Кубка Америки.

«Все знают нашу позицию о Кубке Америки в Бразилии — яснее и быть не может. Мы хотим громче высказать свое мнение после игры с Парагваем, которая пройдет 8 июня. Дело не только во мне, не только в игроках, которые играют в Европе. Это касается всех, включая Тите», — сказал он.

'It's everyone' - Casemiro suggests entire Brazil team united against hosting Copa America #Sports https://t.co/EBObGQlhc6 — Goalshakers.com (@GoalShakers) June 5, 2021

Непростая судьба чемпионата

Изначально проведение Кубка Америки перенесли с 2020 года на 2021-й из-за пандемии. Он должен был впервые с 1983 года пройти двух странах — Колумбии и Аргентине, но они были лишены этого права. Первая — из-за нестабильной политической обстановки, вторая — из-за сложной эпидемиологическое ситуации. Так эстафетную палочку передали Бразилии, у которой с заболеваемостью еще хуже, чем у Аргентины. Страна находится на третьем месте (Аргентина на 9-м) в мире по количеству заболевших — 16,8 млн человек и на втором по количеству смертей — 470 тыс. За последние сутки болезнь подтвердилась у 38,4 тыс. человек (в Аргентине у 30 тыс.).

Globa Look Press / Lincon Zarbietti dpa

Несмотря на высокие показатели заболеваемости, Футбольная конфедерация КОНМЕБОЛ с восторгом сообщила, что соревнования примет Бразилия, и поблагодарила президента страны Жаира Болсонару.

«Бразилия примет Кубок Америки в 2021 году! Лучший футбол в мире принесет радость и страсть миллионам южноамериканцев. КОНМЕБОЛ благодарит Жаира Болсонару и его команду», — написала организация.

¡Brasil recibirá a la CONMEBOL @CopaAmerica 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente @jairbolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol @CBF_Futebol, — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 31, 2021

Бразильский лидер также с воодушевлением написал, что страна примет состязание и не видит препятствий для этого. Правительство уже определило четыре из пяти городов, где пройдут игры турнира.

«Мы вместе с губернаторами выбрали места проведения. Сейчас уже четверо губернаторов — из Рио-де-Жанейро, Мату-Гросу-ду-Сул и Гояс. Есть еще один, он немного запоздал, но выразил готовность принять Кубок Америки», — сказал Болсонару.

При этом власти штата Пернамбуку отказались от проведения матчей турнира из-за ситуации с большим количеством заболевших COVID-19.

Governo de Pernambuco veta partidas da Copa América em todo o estado https://t.co/TWruMUN6u2 — UOL Notícias (@UOLNoticias) May 31, 2021

Зачем Кубок Болсонару и КОНМЕБОЛу

В случае с Болсонару все достаточно очевидно: ему нужно большое и зрелищное мероприятие, чтобы отвлечь людей от ужасов пандемии и немного заработать. Он, безусловно, помнит экономический эффект от проведения в Бразилии Чемпионата мира по футболу в 2014 году и Олимпийских игр в 2016. Каждый раз крупные состязания приносили деньги в федеральную казну и удавалось обновить инфраструктуру частично за счет различных организаций, таких как ФИФА или Олимпийский комитет. Порой политический аспект был даже важнее экономического, ведь такое событие — повод для национальной гордости и еще один способ поиграть на чувствах бразильцев.

PrScr Twitter / @MidiaNINJA

Для КОНМЕБОЛА это также возможность заработать, в среднем каждое проведение Кубка Америки приносит организации до 120 млн долларов. Несмотря на то, что этот турнир пройдет без большого количества болельщиков, которые приносят основной доход — это будет не так болезненно, как если бы состязания отменили совсем.

А что бразильцы?

Турнир могут бойкотировать сами бразильцы, они уже выходили на улицы во время Чемпионата мира по футболу и Олимпийских игр с требованием не тратить на это деньги и заняться внутренними проблемами. Очевидно, что выйдут и в этот раз — поводов достаточно: высокие показатели смертности от COVID-19 и безработицы. К тому же в стране сейчас неспокойно, буквально в прошлые выходные тысячи бразильцев вышли на улицы своих городов против президента Болсонару.

Brasileños manifiestan en las calles para exigir "Fora Bolsonaro" - https://t.co/wJB40jZGXI via @shareaholic — Louise de Lannoy φ #JLM2022 ???? (@LoudL) May 31, 2021

PrScr Twitter / @MidiaNINJA

Какая судьба ждет Кубок

До старта турнира осталось меньше двух недель (с 13 июня по 10 июля), но после заявления сборной Бразилии и напряжения среди обычных граждан его проведение под вопросом. Ближайшие возможные варианты — Чили, Парагвай или США. При этом в первых двух странах тоже не все в порядке с заболеваемостью COVID-19. Также стало известно, что бразильская сборная уговаривает коллег из других стран последовать их примеру. Журналист Себас Джиованелли написал у себя в Twitter, что форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси якобы связался с Луисом Суаресом, чтобы узнать позицию сборной Уругвая по чемпионату. Так что в ближайшее время можно ожидать продолжения череды бойкотов Кубка Америки.