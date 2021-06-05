Пропавший на Сахалине рыбак найден мертвым

Южно-Сахалинск, 5 июня. Двое мужчин ловили рыбу на реке Поронай и вечером не вернулись домой. На поиски рыбаков был направлен отряд спасателей.

В течение дня спасатели обследовали 2 км береговой линии к югу от устья Пороная и 4 км в северном направлении. Тело одного из мужчин без признаков жизни было обнаружено рядом с лодкой.

Поиски второго рыбака продолжаются, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области. Точная причина смерти мужчины станет ясна после заключения судебно-медицинской экспертизы.

Ранее ФАН сообщал о загадочном исчезновении рыбака в Ленинградской области.