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05 июня 20:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:20
Экономика
Биржевые индексы США продемонстрировали рост на фоне данных по безработице
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
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Поклонники Макса Коржа раскритиковали новый клип на песню «Аттестат»

Общество
Поклонники Макса Коржа раскритиковали новый клип на песню «Аттестат»
vk.com  /  Макс Корж

Минск, 5 июня. Белорусский певец Макс Корж выпустил новый сингл, а затем представил и клип под названием «Аттестат». Фанаты оказались разочарованы новой работой музыканта.

Макс Корж запланировал небольшой гастрольный тур, который продлится с июня по сентябрь. Ближайшие концерты певца состоятся в Новосибирске и Екатеринбурге. Перед началом гастролей музыкант решил подогреть интерес к своему творчеству. Он выпустил сингл под названием «Аттестат». Позже на его официальном YouTube-канале появился клип на новый трек.

«Разомнитесь перед концертами», — подписал ролик Макс Корж.

За сутки после публикации клип Макса Коржа посмотрели более 430 тысяч пользователей. Однако большинство поклонников отреагировали негативно на новую песню белорусского музыканта. В комментариях на YouTube отметили, что трек звучит как «абсолютная какофония» — будто кто-то включил сразу несколько песен.

«Видимо, Макс решил использовать все звуки на планете»;

«Я очень сильно уважаю Макса. Но этот трек, реально, как будто несколько вкладок с музыкой открыл»;

«Где старый Макс Корж? Раньше песни были лучше», — высказались поклонники.

Ранее Модель Анастасия Решетова опубликовала анонс клипа на песню «Без него». По ее словам, музыкальное видео стало попыткой освободиться от прошлого. Контекст видео очевиден, ролик рассказывает историю Решетовой и посвящен отношениям и разрыву звезды с Тимати.

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музыка клип макс корж
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