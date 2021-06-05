Поклонники Макса Коржа раскритиковали новый клип на песню «Аттестат»

Минск, 5 июня. Белорусский певец Макс Корж выпустил новый сингл, а затем представил и клип под названием «Аттестат». Фанаты оказались разочарованы новой работой музыканта.

Макс Корж запланировал небольшой гастрольный тур, который продлится с июня по сентябрь. Ближайшие концерты певца состоятся в Новосибирске и Екатеринбурге. Перед началом гастролей музыкант решил подогреть интерес к своему творчеству. Он выпустил сингл под названием «Аттестат». Позже на его официальном YouTube-канале появился клип на новый трек.

«Разомнитесь перед концертами», — подписал ролик Макс Корж.

За сутки после публикации клип Макса Коржа посмотрели более 430 тысяч пользователей. Однако большинство поклонников отреагировали негативно на новую песню белорусского музыканта. В комментариях на YouTube отметили, что трек звучит как «абсолютная какофония» — будто кто-то включил сразу несколько песен.

«Видимо, Макс решил использовать все звуки на планете»; «Я очень сильно уважаю Макса. Но этот трек, реально, как будто несколько вкладок с музыкой открыл»; «Где старый Макс Корж? Раньше песни были лучше», — высказались поклонники.

Ранее Модель Анастасия Решетова опубликовала анонс клипа на песню «Без него». По ее словам, музыкальное видео стало попыткой освободиться от прошлого. Контекст видео очевиден, ролик рассказывает историю Решетовой и посвящен отношениям и разрыву звезды с Тимати.