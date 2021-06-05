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05 июня 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Ливийский исследователь назвал главные темы второй берлинской конференции

Ливия
Ливийский исследователь назвал главные темы второй берлинской конференции
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Триполи, 5 июня. Международное сообщество обратило внимание на отклонение курса по национальному примирению в Ливии и выполнению условий «дорожной карты». Последняя предусматривает проведение президентских и парламентских выборов 24 декабря 2021 года, заявил исследователь по ливийским делам Ибрагим аль-Веттори.

В интервью изданию Sky News Arabia он рассказал, что в североафриканском государстве до сих пор существуют политические группировки, стремящиеся погрузить страну в длительный, бесконечный переходный период, поскольку их интерес заключается в нестабильности и распространении хаоса.

«Если заинтересованные стороны не примут конституционные поправки о выборах до конца месяца, будет невозможно осуществить голосование», — считает он.

Ливийский исследователь подчеркнул, что международное сообщество обратило внимание на негативные действия некоторых политических партий, включая запрещенную в России террористическую организацию «Братья-мусульмане»1. Последние осознают, что с проведением президентских выборов их шансы остаться у власти «равны нулю».

Ливийский исследователь назвал главные темы второй берлинской конференции
Федеральное агентство новостей  / 

«Вторая берлинская конференция имеет важное значение для разрешения трех основных проблем: борьба с коррупцией, ликвидация бандформирований, а также чистка страны от экстремистских, политических и исламских группировок, препятствующих проведению плебисцита», — подытожил Ибрагим аль-Веттори.

Очередная международная сессия по урегулированию ливийского кризиса состоится 23 июня в Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направили официальное приглашение России для участия в мероприятии. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил получение письма от европейских коллег и заявил, что Сергей Лавров лично прибудет в Берлин на конференцию, если его рабочий график позволит.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Ливия / Ливийский исследователь назвал главные темы второй берлинской конференции
россия ливия берлинская конференция по ливии
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