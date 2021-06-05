Триполи, 5 июня. Международное сообщество обратило внимание на отклонение курса по национальному примирению в Ливии и выполнению условий «дорожной карты». Последняя предусматривает проведение президентских и парламентских выборов 24 декабря 2021 года, заявил исследователь по ливийским делам Ибрагим аль-Веттори.

В интервью изданию Sky News Arabia он рассказал, что в североафриканском государстве до сих пор существуют политические группировки, стремящиеся погрузить страну в длительный, бесконечный переходный период, поскольку их интерес заключается в нестабильности и распространении хаоса.

«Если заинтересованные стороны не примут конституционные поправки о выборах до конца месяца, будет невозможно осуществить голосование», — считает он.

Ливийский исследователь подчеркнул, что международное сообщество обратило внимание на негативные действия некоторых политических партий, включая запрещенную в России террористическую организацию «Братья-мусульмане»1. Последние осознают, что с проведением президентских выборов их шансы остаться у власти «равны нулю».

Федеральное агентство новостей /

«Вторая берлинская конференция имеет важное значение для разрешения трех основных проблем: борьба с коррупцией, ликвидация бандформирований, а также чистка страны от экстремистских, политических и исламских группировок, препятствующих проведению плебисцита», — подытожил Ибрагим аль-Веттори.

Очередная международная сессия по урегулированию ливийского кризиса состоится 23 июня в Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направили официальное приглашение России для участия в мероприятии. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов подтвердил получение письма от европейских коллег и заявил, что Сергей Лавров лично прибудет в Берлин на конференцию, если его рабочий график позволит.

1 Организация запрещена на территории РФ.