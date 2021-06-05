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05 июня 20:20
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новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Алексей Пушков заявил о бездарности украинской власти

Политика
Алексей Пушков заявил о бездарности украинской власти
wikimedia.org  /  Presidential Administration of Ukraine

Москва, 5 июня. Киев не первый раз пытается среди западных стран найти ответственного за присоединение Крыма к России. «Вечные жалобы» Украины говорят только о бездарности правящей верхушки.

Так российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. По словам представителя Совфеда, у Киева в его проблемах «виноваты все».

Данилов сказал, что Германия и Франция в 2008 году не помогли Украине и Грузии оказаться среди членов НАТО. Глава СНБО уверен, что именно по этой причине Крым был присоединен к РФ, а на Грузию «напали».

Такие заявления говорят лишь о недееспособности и бездарности украинского руководства, подчеркнул Пушков.

Ранее политолог Константин Бондаренко рассказал, что ждет Украину после ухода из страны США. Киеву смогут помочь только маленькие государства, считает эксперт.

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Все новости / Политика / Алексей Пушков заявил о бездарности украинской власти
украина россия крым пушков снбо
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