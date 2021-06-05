Алексей Пушков заявил о бездарности украинской власти

Москва, 5 июня. Киев не первый раз пытается среди западных стран найти ответственного за присоединение Крыма к России. «Вечные жалобы» Украины говорят только о бездарности правящей верхушки.

Так российский сенатор Алексей Пушков ответил на высказывание главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова. По словам представителя Совфеда, у Киева в его проблемах «виноваты все».

Данилов сказал, что Германия и Франция в 2008 году не помогли Украине и Грузии оказаться среди членов НАТО. Глава СНБО уверен, что именно по этой причине Крым был присоединен к РФ, а на Грузию «напали».

Такие заявления говорят лишь о недееспособности и бездарности украинского руководства, подчеркнул Пушков.

Ранее политолог Константин Бондаренко рассказал, что ждет Украину после ухода из страны США. Киеву смогут помочь только маленькие государства, считает эксперт.