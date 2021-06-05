Белоруссия намерена обратиться в суд после инцидента с самолетом Ryanair

Минск, 5 июня. Минск намерен отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил премьер Белоруссии Роман Головченко.

По его словам, представители республики уже выступили на заседании Совета ИКАО. Минск высказал свою позицию, однако организация пока не приступила к расследованию, поскольку не сформирована комиссия.

Головченко добавил, что Белоруссия планирует отстаивать свои интересы в суде. Не исключено, что получится добиться компенсации нанесенного ущерба.

Ранее Роман Головченко заявил, что надеется на пересмотр плана Запада по введению новых санкций в отношении республики. Кроме того, Минск готов принять ответные меры.