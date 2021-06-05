Минск готов отказаться от западных технологий в ответ на санкции против Белоруссии

Минск, 5 июня. Белоруссия разработала зеркальные меры на ограничения со стороны Запада. В качестве ответа республика готова отказаться от иностранных технологий в пользу российских и азиатских.

Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Комплекс ответных мер будет введен в действие в случае расширения антибелорусских санкций Запада. В рамках кампании Минск может использовать специальные меры по защите иностранных товаров народного потребления.

Ранее премьер-министр республики заявил, что власти рассчитывают на отказ Запада от ограничений против Белоруссии. Ущерб от санкций не превысит и трех процентов ВВП, что легко восполнимо, добавил Головченко.