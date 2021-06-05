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05 июня 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Британский эндокринолог перечислил симптомы рака щитовидной железы

Общество
Британский эндокринолог перечислил симптомы рака щитовидной железы
pixabay.com

Лондон, 5 июня. Существуют ключевые симптомы, которые указывают на растущую опухоль щитовидной железы, об этом рассказал врач Жан-Пьер Жаннон.

Образование на шее не всегда указывает именно на рак. Иногда оно является симптомом того, что организм подвергся инфекции и иммунная система включается в борьбу. Если же шишка увеличивается, становится плотной и твердой, а также держится на шее более двух недель, то обязательно нужно обратиться к врачу.

«Однако, если опухоль продолжает расти, становится жесткой на ощупь и не проходит через две недели, вы должны обратиться к врачу», – уточнил эксперт.

Другими признаками рака щитовидной железы могут быть необъяснимая охриплость голоса, увеличенные лимфоузлы и затрудненное дыхание с хрипящим звуком. Причины возникновения болезни, до конца не установлены, но есть факторы, которые могут увеличить риск ее развития. Это могут быть семейные предрасположенности, радиоактивные облучения, стрессовые ситуации или вредные привычки.

Рак молочной железы занимает первое место в системе онкологического заболевания как в Москве, так и в России. Но если раньше ему были подвержены женщины старше 40 лет, то теперь диагноз стремительно молодеет, заявил главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

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рак шея щитовидная Жаннон
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