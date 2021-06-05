Британский эндокринолог перечислил симптомы рака щитовидной железы

Лондон, 5 июня. Существуют ключевые симптомы, которые указывают на растущую опухоль щитовидной железы, об этом рассказал врач Жан-Пьер Жаннон.

Образование на шее не всегда указывает именно на рак. Иногда оно является симптомом того, что организм подвергся инфекции и иммунная система включается в борьбу. Если же шишка увеличивается, становится плотной и твердой, а также держится на шее более двух недель, то обязательно нужно обратиться к врачу.

«Однако, если опухоль продолжает расти, становится жесткой на ощупь и не проходит через две недели, вы должны обратиться к врачу», – уточнил эксперт.

Другими признаками рака щитовидной железы могут быть необъяснимая охриплость голоса, увеличенные лимфоузлы и затрудненное дыхание с хрипящим звуком. Причины возникновения болезни, до конца не установлены, но есть факторы, которые могут увеличить риск ее развития. Это могут быть семейные предрасположенности, радиоактивные облучения, стрессовые ситуации или вредные привычки.

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