Военный эксперт Зверев объяснил, чем уникален российский «Прометей»

Москва, 5 июня. Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», разработанный в России, не имеет аналогов в мире, заявил военный эксперт Юрий Зверев.

ЗРК С-500 недавно был успешно протестирован российскими военными. Главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона БФУ им. И. Канта Юрий Зверев в комментарии для Baltnews заявил, что «Прометей» является уникальным комплексом, аналогов которого за рубежом попросту нет ни у кого. По его словам, главной особенностью нового детища отечественных инженеров является способность бороться с целями, расположенными даже на околоземной орбите.

«Уникальность заключается в том, что она может поражать цели практически во всем диапазоне до ближнего космоса, то есть эта система может бороться и со спутниками на низких орбитах в случае необходимости», — объяснил эксперт.

Ни одна страна в мире не обладает ничем похожим на российский «Прометей», подчеркнул Зверев. Он напомнил, что этот ЗРК также может бороться с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. По словам эксперта, при помощи таких систем будут обороняться от воздушных угроз объекты военного и гражданского назначения. Он добавил, что С-500 призваны не заменить зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а дополнить их. Зверев отметил, что не исключен вариант и экспортных поставок новейших ЗРК, однако они являются достаточно дорогостоящим вооружением, ввиду чего лишь немногие страны смогут его приобрести.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что вскоре должны начаться массовые поставки в российские войска ЗРК С-500. По его словам, российский лидер Владимир Путин рассказал о завершении государственных испытаний «Прометея», что говорит о начале оснащения этими системами ВС РФ в ближайшее время.