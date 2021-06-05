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05 июня 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Военный эксперт Зверев объяснил, чем уникален российский «Прометей»

Армия
Военный эксперт Зверев объяснил, чем уникален российский «Прометей»
Пресс-служба ЗВО

Москва, 5 июня. Новейший зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», разработанный в России, не имеет аналогов в мире, заявил военный эксперт Юрий Зверев.

ЗРК С-500 недавно был успешно протестирован российскими военными. Главный специалист Центра геополитических исследований Балтийского региона БФУ им. И. Канта Юрий Зверев в комментарии для Baltnews заявил, что «Прометей» является уникальным комплексом, аналогов которого за рубежом попросту нет ни у кого. По его словам, главной особенностью нового детища отечественных инженеров является способность бороться с целями, расположенными даже на околоземной орбите.

«Уникальность заключается в том, что она может поражать цели практически во всем диапазоне до ближнего космоса, то есть эта система может бороться и со спутниками на низких орбитах в случае необходимости», — объяснил эксперт.

Ни одна страна в мире не обладает ничем похожим на российский «Прометей», подчеркнул Зверев. Он напомнил, что этот ЗРК также может бороться с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами. По словам эксперта, при помощи таких систем будут обороняться от воздушных угроз объекты военного и гражданского назначения. Он добавил, что С-500 призваны не заменить зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а дополнить их. Зверев отметил, что не исключен вариант и экспортных поставок новейших ЗРК, однако они являются достаточно дорогостоящим вооружением, ввиду чего лишь немногие страны смогут его приобрести.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что вскоре должны начаться массовые поставки в российские войска ЗРК С-500. По его словам, российский лидер Владимир Путин рассказал о завершении государственных испытаний «Прометея», что говорит о начале оснащения этими системами ВС РФ в ближайшее время.

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Все новости / Армия / Военный эксперт Зверев объяснил, чем уникален российский «Прометей»
россия зрк прометей с-500 зверев
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