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05 июня 20:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
Все новости

Актриса Алена Яковлева решилась на пластику перед своим юбилеем

Шоу-бизнес
Актриса Алена Яковлева решилась на пластику перед своим юбилеем
Pr Scr Instagram  /  @ayakovleva_official

Москва, 5 июня. Актриса театра и кино Алена Яковлева 2 июня отпраздновала свою юбилей — ей исполнилось 60 лет. К празднику звезда готовилась основательно и даже решилась на пластику лица.

Алена Яковлева никогда не считала себя идеальной красавицей. В детстве она даже комплексовала из-за своей внешности. Однако актриса всегда была в центре внимания представителей сильного пола. Даже в кино ей часто предлагали роли эффектных женщин и коварных соблазнительниц.

Перед своим юбилеем звезда решилась на кардинальное преображение. Она села на строгую диету, благодаря которой сбросила четыре лишних килограмма. Кроме того, она после долгих раздумий легла под нож хирурга. Около 20 лет назад Яковлевой косметолог под видом полезных витаминных инъекций вкачал в губы опасный гель-филлер. Процедура привела к асимметрии лица. Тогда артистка опасалась, что это может загубить всю ее карьеру.

«Это действительно непростая операция, очень долго никто за нее не брался», — рассказала Яковлева о недавнем хирургическом вмешательстве корреспонденту программы «Ты не поверишь».

Круглую дату актриса отметила в кругу близких друзей и звездных коллег. Гостями торжества, которое прошло в историческом особняке в центре Москвы, стали Александр Ширвиндт, Ольга Кабо, Арина Шарапова, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Однако звезда поразила своих друзей не только преображением. Перед юбилеем она взяла несколько уроков испанских танцев, чтобы исполнить на празднике фламенко. По самым скромным подсчетам, юбилей обошелся Яковлевой в 700 тысяч рублей.

Ранее актриса и телеведущая Екатерина Скулкина рассказала, как она планирует праздновать свой 45-й день рождения. Также звезда КВН и Comedy Woman призналась, что не сидит без работы и не пребывает в «творческом штопоре».

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Алена Яковлева решилась на пластику перед своим юбилеем
актриса здоровье яковлева пластика красота
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