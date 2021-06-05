Актриса Алена Яковлева решилась на пластику перед своим юбилеем

Москва, 5 июня. Актриса театра и кино Алена Яковлева 2 июня отпраздновала свою юбилей — ей исполнилось 60 лет. К празднику звезда готовилась основательно и даже решилась на пластику лица.

Алена Яковлева никогда не считала себя идеальной красавицей. В детстве она даже комплексовала из-за своей внешности. Однако актриса всегда была в центре внимания представителей сильного пола. Даже в кино ей часто предлагали роли эффектных женщин и коварных соблазнительниц.

Перед своим юбилеем звезда решилась на кардинальное преображение. Она села на строгую диету, благодаря которой сбросила четыре лишних килограмма. Кроме того, она после долгих раздумий легла под нож хирурга. Около 20 лет назад Яковлевой косметолог под видом полезных витаминных инъекций вкачал в губы опасный гель-филлер. Процедура привела к асимметрии лица. Тогда артистка опасалась, что это может загубить всю ее карьеру.

«Это действительно непростая операция, очень долго никто за нее не брался», — рассказала Яковлева о недавнем хирургическом вмешательстве корреспонденту программы «Ты не поверишь».

Круглую дату актриса отметила в кругу близких друзей и звездных коллег. Гостями торжества, которое прошло в историческом особняке в центре Москвы, стали Александр Ширвиндт, Ольга Кабо, Арина Шарапова, Дмитрий Харатьян и многие другие.

Однако звезда поразила своих друзей не только преображением. Перед юбилеем она взяла несколько уроков испанских танцев, чтобы исполнить на празднике фламенко. По самым скромным подсчетам, юбилей обошелся Яковлевой в 700 тысяч рублей.

Ранее актриса и телеведущая Екатерина Скулкина рассказала, как она планирует праздновать свой 45-й день рождения. Также звезда КВН и Comedy Woman призналась, что не сидит без работы и не пребывает в «творческом штопоре».