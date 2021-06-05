Еврокомиссия поддержала решение G7 о едином налоге для корпораций

Брюссель, 5 июня. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствует договоренность стран G7 о минимальном налоге для транснациональных корпораций. Об этом она написала в Twitter.

Министр финансов Великобритании ранее сообщил, что «Большая семерка» договорилась ввести единый налог для международных технологических компаний в размере не менее 15%. Такое решение было принято G7 в рамках борьбы с уклонением от уплаты корпоративных налогов такими компаниями, как Google, Facebook и Amazon.

«Это важный шаг для справедливого налогообложения и конкуренции», — поделилась своим мнением Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони добавил, что решение G7 стало важным шагом на пути к глобальному соглашению по налоговой реформе. Он подчеркнул, что Еврокомиссия будет активно способствовать этому на предстоящем заседании «Большой двадцатки».

Профильный комитет Госдумы ранее поддержал закон, обязывающий Google и Facebook открывать офисы на территории России. Со следующего года информационные ресурсы, чья аудитория превышает 500 тысяч человек, должны будут открывать представительства на территории РФ.