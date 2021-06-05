Главком ВМФ РФ обсудил вопросы дальнейшего развития флота с представителями ОСК

Москва, 5 июня. Совещание по вопросам развития системы сервисного обслуживания кораблей и подлодок было проведено в Адмиралтействе под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Согласно имеющейся информации, Евменов заслушал доклады представителей предприятий Объединенной судостроительной корпорации на данную тему, где особое внимание было уделено сервисному обслуживанию новейших АПЛ.

Помимо этого, на обсуждение также был вынесен вопрос реализации контрактов, заключенных АО ПО «Севмаш» с Минобороны РФ по обслуживанию субмарин проектов «Борей» и «Борей-А» Тихоокеанского и Северного флотов.

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