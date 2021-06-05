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05 июня 20:20
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новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Главком ВМФ РФ обсудил вопросы дальнейшего развития флота с представителями ОСК

Армия
Главком ВМФ РФ обсудил вопросы дальнейшего развития флота с представителями ОСК
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 июня. Совещание по вопросам развития системы сервисного обслуживания кораблей и подлодок было проведено в Адмиралтействе под руководством главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

Согласно имеющейся информации, Евменов заслушал доклады представителей предприятий Объединенной судостроительной корпорации на данную тему, где особое внимание было уделено сервисному обслуживанию новейших АПЛ.

Помимо этого, на обсуждение также был вынесен вопрос реализации контрактов, заключенных АО ПО «Севмаш» с Минобороны РФ по обслуживанию субмарин проектов «Борей» и «Борей-А» Тихоокеанского и Северного флотов.

Ранее американские обозреватели 19FortyFive объяснили, за счет чего ВМФ РФ может повысить свою мощь. Эксперты рассказали, как России удалось выбраться из «военно-морской ямы» и укрепить силы на море.

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Все новости / Армия / Главком ВМФ РФ обсудил вопросы дальнейшего развития флота с представителями ОСК
минобороны рф вмф рф севмаш
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