Выход Ксении Собчак на премии Муз-ТВ спровоцировал слухи о беременности

Москва, 5 июня. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак продемонстрировала свой живот в обтягивающих нарядах на премии телеканала Муз-ТВ. Поклонники подозревают, что она ждет ребенка.

Светская львица в ходе мероприятия показала несколько нарядов. Все они как будто специально подчеркивали ее округлившийся живот. Однако фанаты не сразу заметили особое положение бывшей ведущей «Дома-2».

После церемонии пользователи Сети устроили «афтепати», пересматривая кадры, которые были упущены во время эфира. Поклонники обнародовали скрин с Собчак, где явно видно, что она втором-третьем месяце беременности.

На самом деле, некоторые кадры с телеведущей демонстрируют ее выпирающий живот.

«В положении», — отметил пользователь. «Ждать (ребенка — Прим. ФАН) осталось как минимум пять месяцев», — прокомментировал фанат.

Теперь у пользователей есть почва для обсуждений. Фанатам остается только гадать, что скрывается за животом журналистки: плотные застолья ПМЭФ-2021 или будущий ребенок. Однако на экономическом форуме Собчак отмечала, что еда очень дорогая.

Рэпер Моргенштерн закатил скандал во время вручения премии Муз-ТВ. Ему не понравилось, что заветную «тарелку» вручили Александру Ревве. Музыкант потребовал пересмотра голосов.