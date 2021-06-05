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новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Выход Ксении Собчак на премии Муз-ТВ спровоцировал слухи о беременности

Шоу-бизнес
Выход Ксении Собчак на премии Муз-ТВ спровоцировал слухи о беременности
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 5 июня. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак продемонстрировала свой живот в обтягивающих нарядах на премии телеканала Муз-ТВ. Поклонники подозревают, что она ждет ребенка.

Светская львица в ходе мероприятия показала несколько нарядов. Все они как будто специально подчеркивали ее округлившийся живот. Однако фанаты не сразу заметили особое положение бывшей ведущей «Дома-2».

После церемонии пользователи Сети устроили «афтепати», пересматривая кадры, которые были упущены во время эфира. Поклонники обнародовали скрин с Собчак, где явно видно, что она втором-третьем месяце беременности.

На самом деле, некоторые кадры с телеведущей демонстрируют ее выпирающий живот.

«В положении», — отметил пользователь.

«Ждать (ребенка — Прим. ФАН) осталось как минимум пять месяцев», — прокомментировал фанат.

Теперь у пользователей есть почва для обсуждений. Фанатам остается только гадать, что скрывается за животом журналистки: плотные застолья ПМЭФ-2021 или будущий ребенок. Однако на экономическом форуме Собчак отмечала, что еда очень дорогая.

Рэпер Моргенштерн закатил скандал во время вручения премии Муз-ТВ. Ему не понравилось, что заветную «тарелку» вручили Александру Ревве. Музыкант потребовал пересмотра голосов.

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Все новости / Шоу-бизнес / Выход Ксении Собчак на премии Муз-ТВ спровоцировал слухи о беременности
беременность собчак премия муз тв
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