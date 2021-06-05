Командование ВСУ признало неспособность обезвредить собственные минные поля

Луганск, 5 июня. Саперные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут обезвредить собственные мины, размещенные в Донбассе, сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

Официальные представители Луганской Народной Республики отметили, что командование ВСУ обратилось за помощью в деле разминирования Донбасса как к другим государственным структурам Украины, так и к специалистам международных организаций.

«Командование операции (ВСУ в Донбассе – Прим. ред.) обратилось за помощью в разминировании местности к руководству Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по Луганской области и международным гуманитарным организациям, специализирующимся на разминировании», — подчеркнули в ЛНР.

В республиканском управлении Народной милиции отметили, что в луганском поселке Мирная Долина уже зафиксировано присутствие сотрудников американской организации HALO Trust, которая осуществляет деятельность по разминированию.

Ранее в ЛНР уличили бойцов ВСУ в минировании береговой линии реки Северский Донец. О бесчеловечных методах артиллерийского обстрела Донбасса подразделениями ВСУ информировал «Царьград».