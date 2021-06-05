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05 июня 20:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Аудитор СП Орлова сообщила о грядущей проверке эффективности льготной ипотеки

Экономика
Аудитор СП Орлова сообщила о грядущей проверке эффективности льготной ипотеки
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 5 июня. Счетная палата РФ осуществит контрольные мероприятия в целях дать оценку эффективности программы льготной ипотеки на квартиры в новостройках как меры поддержки населения страны.

Об этом рассказала на Петербургском международном экономическом форуме аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

«Здесь руку на пульсе держим», — заявила она ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли ведомство проводить контрольные мероприятия, чтобы оценить эффективность льготной ипотеки.

Мера поддержки, введенная вследствие пандемии, оказалась эффективной поскольку позволила многим россиянам улучшить свои жилищные условия. Однако были зафиксированы случаи, когда один гражданин оформлял по три-четыре займа, отметила Орлова. В связи с этим также важно проверить риск высокого уровня закредитованности населения.

Изменение условий программы льготной ипотеки послужит замедлению роста цен на жилье, полагают аналитики. При этом, по их мнению, сама ипотека окажется менее доступной для россиян.

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Все новости / Экономика / Аудитор СП Орлова сообщила о грядущей проверке эффективности льготной ипотеки
счетная палата недвижимость льготная ипотека
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