Аудитор СП Орлова сообщила о грядущей проверке эффективности льготной ипотеки

Санкт-Петербург, 5 июня. Счетная палата РФ осуществит контрольные мероприятия в целях дать оценку эффективности программы льготной ипотеки на квартиры в новостройках как меры поддержки населения страны.

Об этом рассказала на Петербургском международном экономическом форуме аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

«Здесь руку на пульсе держим», — заявила она ТАСС, отвечая на вопрос, будет ли ведомство проводить контрольные мероприятия, чтобы оценить эффективность льготной ипотеки.

Мера поддержки, введенная вследствие пандемии, оказалась эффективной поскольку позволила многим россиянам улучшить свои жилищные условия. Однако были зафиксированы случаи, когда один гражданин оформлял по три-четыре займа, отметила Орлова. В связи с этим также важно проверить риск высокого уровня закредитованности населения.

Изменение условий программы льготной ипотеки послужит замедлению роста цен на жилье, полагают аналитики. При этом, по их мнению, сама ипотека окажется менее доступной для россиян.