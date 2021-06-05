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новостей
20:18
Ближний Восток
Палестинцы не ждут перемен после смены израильского премьер-министра
20:17
Шоу-бизнес
Елена Перминова показала, как кормит новорожденного сына грудью
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
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Минобороны назвало количество самолетов-разведчиков, замеченных у границ РФ за неделю

  /   Обновлено: 05 июня 2021 19:30
Армия
Минобороны назвало количество самолетов-разведчиков, замеченных у границ РФ за неделю
wikipedia.org  /  SAC A K Benson/MOD / OGL v1.0

Москва, 5 июня. Иностранные самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты продолжают попытки провести разведку у воздушных границ России.

Данные о количестве авиатехники, замеченной у российских границ за прошедшую неделю, сообщили в Минобороны.

По имеющейся информации, разведку проводили 48 летательных аппаратов, из которых 38 являлись самолетами и десять беспилотниками. Все они в течение полетов сопровождались российскими радиолокационными станциями, так что нарушений воздушного пространства допущено не было.

При этом истребители дежурных сил ПВО дважды были подняты в воздух для осуществления перехвата возможных нарушителей государственной границы России, пишет «Красная звезда».

Ранее стало известно, что экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем. При этом в Минобороны России указали на втягивание стран в новую холодную войну, которая затронет космос и киберпространство, передает «Царьград».

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