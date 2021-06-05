Минобороны назвало количество самолетов-разведчиков, замеченных у границ РФ за неделю

Москва, 5 июня. Иностранные самолеты-разведчики и беспилотные летательные аппараты продолжают попытки провести разведку у воздушных границ России.

Данные о количестве авиатехники, замеченной у российских границ за прошедшую неделю, сообщили в Минобороны.

По имеющейся информации, разведку проводили 48 летательных аппаратов, из которых 38 являлись самолетами и десять беспилотниками. Все они в течение полетов сопровождались российскими радиолокационными станциями, так что нарушений воздушного пространства допущено не было.

При этом истребители дежурных сил ПВО дважды были подняты в воздух для осуществления перехвата возможных нарушителей государственной границы России, пишет «Красная звезда».

Ранее стало известно, что экипаж российского истребителя МиГ-31 сопроводил самолет базовой патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем. При этом в Минобороны России указали на втягивание стран в новую холодную войну, которая затронет космос и киберпространство, передает «Царьград».