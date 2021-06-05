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05 июня 20:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
20:02
Политика
Пленум ЦК Трудовой партии Кореи состоится в начале июня
20:01
Происшествия
Пьяный водитель вылетел на встречку и спровоцировал массовое ДТП под Пензой
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В Киеве нашли способ пустить американских военных на территорию Украины

Политика
В Киеве нашли способ пустить американских военных на территорию Украины
flickr.com  /  Ministry of Defense of Ukraine

Киев, 5 июня. Власти Украины рассчитывают на то, что до конца года США рассмотрит соглашение о взаимодействии в военной сфере.

Украина хочет заручиться поддержкой США в сфере обороны. Киев сообщил, что в ближайшее время собирается заключить с Вашингтоном двустороннее соглашение о сотрудничестве. Необходимый пакет документов уже был собран и передан американской стороне. Теперь от Белого дома ждут ответного шага.

Если сотрудничество будет подтверждено, то между Киевом и Вашингтоном установятся отношения нового формата. Главным образом для Украины поменяется ситуация в сфере безопасности. Военным будут проводить тренинги специалисты из Америки, кроме того, предполагается, что армии будут проходить совместные учения. Также Украина явно рассчитывает на постоянное ротационное присутствие американских подразделений.

Офис президента Украины Владимира Зеленского уповает на то, что оглашение будет подписано до конца текущего года, однако Вашингтон пока не торопиться с ответными действиями. Это связано с тем, что финальное решение по вопросу будет зависеть от того, как пройдет встреча лидеров России и США Владимира путина и Джо Байдена.

ФАН сообщал, что бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, почему в ЕС категорически не хотят видеть Украину.

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украина сша военные
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