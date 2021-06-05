В Киеве нашли способ пустить американских военных на территорию Украины

Киев, 5 июня. Власти Украины рассчитывают на то, что до конца года США рассмотрит соглашение о взаимодействии в военной сфере.

Украина хочет заручиться поддержкой США в сфере обороны. Киев сообщил, что в ближайшее время собирается заключить с Вашингтоном двустороннее соглашение о сотрудничестве. Необходимый пакет документов уже был собран и передан американской стороне. Теперь от Белого дома ждут ответного шага.

Если сотрудничество будет подтверждено, то между Киевом и Вашингтоном установятся отношения нового формата. Главным образом для Украины поменяется ситуация в сфере безопасности. Военным будут проводить тренинги специалисты из Америки, кроме того, предполагается, что армии будут проходить совместные учения. Также Украина явно рассчитывает на постоянное ротационное присутствие американских подразделений.

Офис президента Украины Владимира Зеленского уповает на то, что оглашение будет подписано до конца текущего года, однако Вашингтон пока не торопиться с ответными действиями. Это связано с тем, что финальное решение по вопросу будет зависеть от того, как пройдет встреча лидеров России и США Владимира путина и Джо Байдена.

ФАН сообщал, что бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко, почему в ЕС категорически не хотят видеть Украину.