Киев, 5 июня. Евросоюз не собирается воевать с Россией, поэтому заставит Киев отказаться от антироссийской риторики.

Киев не оставляет попыток бороться с проектом «Северный поток — 2». Украинцев даже не смущает, что строительство газопровода находится на финальной стадии. Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «СП-2» отключит страну от поставок газа. По его словам, убытки составят порядка 3 млрд долларов.

«Нам нечем будет платить за украинскую армию», — пожаловался Зеленский.

Однако, как заметил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец, провокация Зеленского не удалась. Во-первых, газопровод будет достроен. На этот счет у эксперта нет никаких сомнений. Во-вторых, антироссийская риторика Киева порядком надоела Евросоюзу.

«Европа не готова оплачивать демонстративную и махровую русофобию. И главная ошибка Украины времен Майдана состоит в том, что она переоценила стоимость русофобии как товара. За нее платить серьезных денег Украине не думают», — цитирует эксперта издание «Украина.ру».

Зубец считает, что в скором времени Зеленский откажется от русофобных заявлений. Давление на украинского лидера окажут Соединенные Штаты, которым нужен мир с Китаем и Россией.

Ранее политолог Василь Вакаров рассказал, какие влиятельные политические иностранные силы сумел удовлетворить президент Украины Владимир Зеленский.