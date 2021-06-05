МОК сообщил о смерти чемпиона по фехтованию Давида Душмана

Берлин, 5 июня. В Германии скончался неоднократный чемпион СССР, наставник по фехтованию Давид Душман. Ему было 97 лет. О трагическом известии сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Президент интернациональной организации Томас Бах подчеркнул, что опечален гибелью прославленного спортсмена. Руководитель МОК отметил, что встретился с ним в 1970 году. Несмотря на события времен Великой Отечественной войны, Душман предложил ему дружить. По мнению Баха, тренер совершил глубоко человеческий поступок.

Первый чемпионский титул спортсмен завоевал в 1951 году.