Белоруссия рассчитывает на отказ Запада от новых санкций против республики

Минск, 5 июня. Белорусские власти надеются, что власти западных стран пересмотрят планы ввести новые санкции в отношении республики. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

Одновременно с этим Минск разработал комплекс зеркальных мер в ответ на ограничения Евросоюза. Ущерб от антибелорусских санкций может достигнуть 2,9% ВВП.

В числе «жертв» санкций оказалась национальная авиакомпания республики «Белавиа». В правительстве государства сравнили действия иностранных властей с рейдерским захватом рынка авиаперевозок.

Ранее стало известно о намерениях Белоруссии подать запрос в ICAO на фоне санкций со стороны Украины и ряда других стран. Ограничения последовали после инцидента с экстренной посадкой рейса Афины — Вильнюс в Минске.