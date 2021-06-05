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05 июня 20:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
20:02
Политика
Пленум ЦК Трудовой партии Кореи состоится в начале июня
20:01
Происшествия
Пьяный водитель вылетел на встречку и спровоцировал массовое ДТП под Пензой
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Белоруссия рассчитывает на отказ Запада от новых санкций против республики

Политика
Белоруссия рассчитывает на отказ Запада от новых санкций против республики
Федеральное агентство новостей  /  pixabay.com / Clker-Free-Vector-Images / Free-Photos

Минск, 5 июня. Белорусские власти надеются, что власти западных стран пересмотрят планы ввести новые санкции в отношении республики. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко.

Одновременно с этим Минск разработал комплекс зеркальных мер в ответ на ограничения Евросоюза. Ущерб от антибелорусских санкций может достигнуть 2,9% ВВП.

В числе «жертв» санкций оказалась национальная авиакомпания республики «Белавиа». В правительстве государства сравнили действия иностранных властей с рейдерским захватом рынка авиаперевозок.

Ранее стало известно о намерениях Белоруссии подать запрос в ICAO на фоне санкций со стороны Украины и ряда других стран. Ограничения последовали после инцидента с экстренной посадкой рейса Афины — Вильнюс в Минске.

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санкции белоруссия запад
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