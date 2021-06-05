Авария с участием трех фур произошла в Самарской области

Самара, 5 июня. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 898-м километре автодороги М-5 «Урал». Водитель КамАЗа ехал из Самары в Москву.

Большегруз выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом. Последний столкнулся с машиной той же марки, двигавшейся в попутном направлении. Сорванные от удара кабины превратились в груду металла.

Два водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Сотрудники ГИБДД и службы МЧС работают на месте аварии.

Ранее ФАН сообщал, что фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе Ленобласти. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.