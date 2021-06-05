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05 июня 20:18
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20:17
Экономика
Роботы могут составить конкуренцию молодому поколению на рынке труда
20:16
Армия
Под Краснодаром состоялся второй этап конкурса расчетов РЭБ «Электронный рубеж-2021»
20:16
Экономика
Продление льготной ипотеки не приведет к росту цен на жилье в России
20:15
Политика
Форум «Дипломатия победы» состоится во второй половине 2021 года
20:15
Судан
Международный комитет 8 июня оценит ход выполнения мирного соглашения в Судане
20:14
Политика
Политолог Бышок раскрыл причины жесткой позиции Прибалтики в отношении Белоруссии
20:12
Армия
Масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм» завершились в Эстонии
20:12
Политика
Макрон анонсировал создание во Франции «генеральных штатов правосудия»
20:11
Политика
Казахстан высказался против политизации Евразийского экономического союза
20:10
Армия
В США придумали способ радикального удешевления истребителя F-35
20:09
Происшествия
Лихач за рулем Lada насмерть сбил женщину на остановке в Нижневартовске
20:09
Шоу-бизнес
Тиме Белорусских посоветовали «больше не открывать рот» после интервью у Дудя
20:08
ЦАР
Жители ЦАР вышли к штабу ООН с требованием вывести миротворцев из страны
20:07
Происшествия
Самарец, виновный в падении льда с крыши на подростка, заплатит 7 тысяч рублей
20:06
Армия
В Пентагоне рассказали, когда ВВС США получат первые гиперзвуковые ракеты
20:06
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева детально рассказала о свадьбе с Романом Мальковым в Крыму
20:05
Армия
Украина привлекла британцев и американцев к разминированию в Донбассе
20:03
Происшествия
Двое россиян нарушили границу ради отдыха в Одессе
20:02
Политика
Пленум ЦК Трудовой партии Кореи состоится в начале июня
20:01
Происшествия
Пьяный водитель вылетел на встречку и спровоцировал массовое ДТП под Пензой
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Авария с участием трех фур произошла в Самарской области

Происшествия
Авария с участием трех фур произошла в Самарской области
pxhere.com

Самара, 5 июня. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 898-м километре автодороги М-5 «Урал». Водитель КамАЗа ехал из Самары в Москву.

Большегруз выехал на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с автомобилем DAF с полуприцепом. Последний столкнулся с машиной той же марки, двигавшейся в попутном направлении. Сорванные от удара кабины превратились в груду металла.

Два водителя госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Сотрудники ГИБДД и службы МЧС работают на месте аварии.

Ранее ФАН сообщал, что фура вылетела с дороги и слетела в кювет в Гатчинском районе Ленобласти. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

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авария самарская область большегруз
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