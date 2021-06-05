Остаться в живых: умирающих от голода питомцев вызволили из запертой квартиры в Чите

Неравнодушные жители заметили собаку на балконе дома еще в воскресенье, и, по словам очевидцев, уже тогда она выглядела оголодавшей и испуганной.

Неудивительно, ведь ни воды, ни еды у запертого в квартире животного не было. Оказавшийся в смертельной ловушке пес сначала порывался спрыгнуть с балкона, но через некоторое время обессилел и прекратил тщетные попытки. Соседи обращались в полицию, но, не получив помощи, собрали деньги на вызов автовышки. Все это время они пытались помочь бедолаге: бросали из окна хлеб, вымоченный в воде.

В итоге из квартиры удалось вызволить не только собаку, но и кошку, выбравшуюся через форточку. При этом выяснилось, что в помещении был заперт еще один пес. Как оказалось, хозяйка квартиры недавно скончалась, а ее сын в данный момент находится в тюрьме, поэтому животные остались одни. Наконец в дело вмешались районные власти и полиция. В присутствии участкового квартиру вскрыли и спасли оголодавшего пса. Спасенных питомцев осмотрели ветеринары, волонтеры уже подыскивают им новые дома.