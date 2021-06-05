Минсельхоз Дагестана прогнозирует снижение цен на молочную продукцию

Махачкала, 5 июня. Цены на молочную продукцию в Дагестане снизятся с наступлением лета, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде. Стоимость баранины также уже стабилизировалась, но ведомство надеется на дальнейшее снижение.

«Молоко, молочная продукция незначительно дорожала. В последнюю неделю мая цены на эту категорию продуктов перестали расти. С наступлением лета их стоимость будет снижаться. Цены на молочную продукцию имеют сезонный характер, сейчас сельхозтоваропроизводители начнут изготавливать больше сыра, вырастут надои молока. Летом цены всегда падают», — объяснили в министерстве.

Там также добавили, что ожидают снижения стоимости баранины. Относительно высокая цена на нее в республике обусловлена действиями перекупщиков, считают в аграрном ведомстве.

«Килограмм баранины от производителя уходит по цене около 340 рублей, а до рынка в городе доходит уже за 400 рублей и даже выше. Мы надеемся, что посредники, хоть немного да снизят стоимость», — заявили в минсельхозе республики.

По данным дагестанстата, в период с 25 по 31 мая цены на баранину в республике снизились на 1,3% по сравнению с предыдущей неделей и составили около 420 рублей за килограмм. Стоимость молока и молочных продуктов не претерпела изменений.

Ранее ФАН сообщал, что цены на хлеб в Дагестане остаются самыми низкими в России. Существенную роль в сдерживании роста стоимости этой категории играет господдержка отрасли и высокая конкуренция внутри региона.