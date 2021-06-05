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05 июня 18:51
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новостей
18:50
Происшествия
Шесть человек в тяжелом состоянии направлены в Кызыл после ДТП с грузовиком
18:49
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:49
Происшествия
Сбежавший с места аварии водитель грузовика задержан в Туве
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
Все новости

Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике

Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
Невские Новости

Сухум, 5 июня. На полигоне Майкопский проведут учения для танкистов из Абхазии по обновленной методике. Экипажам танков Т-72Б3 предстоит отработать полный комплекс тактико-огневых упражнений.

Продемонстрировать свои навыки танкистам с российской базы в Абхазии придется сразу в одном заезде. На учениях впервые будет создана система мишеней, которая предусматривает стрельбы из всех вооружений как на ходу, так и с места, с короткими остановками, с запасных позиций, укрытий и даже в ночное время суток.

Насыщенность учебно-тренировочной программы гарантирует и число целей и максимальная дальность стрельбы, максимальная дистанция до условной цели противника составит 2,5 тысячи метров. Дополнительное напряжение создает и то, что экипажу танка не будет известно заранее как близко или далеко от них окажется следующая мишень.

Новшеством учений станет и появление на полигоне двигающейся мишени в виде «бронеавтомобиля», размеры цели как раз соответствуют габаритам легковой машины. На стрельбище соберут не менее 100 военнослужащих танковых подразделений из Абхазии, на полигон выведут свыше 30 единиц военной техники.

Весной военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота в рамках контрольной проверки боеготовности вышли на полигоны, где уничтожили условного противника под Калининградом.

Ранее издание «Царьград» передало, что Великобритания потратила свыше 5 миллиардов фунтов на модернизацию собственных танковых войск, но в итоге осталась с дефектными бронемашинами Ajax, чья медлительность стала поводом для анекдотов.

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Все новости / Армия / Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
юво абзахия танкисты
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