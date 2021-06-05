Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике

Сухум, 5 июня. На полигоне Майкопский проведут учения для танкистов из Абхазии по обновленной методике. Экипажам танков Т-72Б3 предстоит отработать полный комплекс тактико-огневых упражнений.

Продемонстрировать свои навыки танкистам с российской базы в Абхазии придется сразу в одном заезде. На учениях впервые будет создана система мишеней, которая предусматривает стрельбы из всех вооружений как на ходу, так и с места, с короткими остановками, с запасных позиций, укрытий и даже в ночное время суток.

Насыщенность учебно-тренировочной программы гарантирует и число целей и максимальная дальность стрельбы, максимальная дистанция до условной цели противника составит 2,5 тысячи метров. Дополнительное напряжение создает и то, что экипажу танка не будет известно заранее как близко или далеко от них окажется следующая мишень.

Новшеством учений станет и появление на полигоне двигающейся мишени в виде «бронеавтомобиля», размеры цели как раз соответствуют габаритам легковой машины. На стрельбище соберут не менее 100 военнослужащих танковых подразделений из Абхазии, на полигон выведут свыше 30 единиц военной техники.

Весной военнослужащие танкового полка армейского корпуса Балтийского флота в рамках контрольной проверки боеготовности вышли на полигоны, где уничтожили условного противника под Калининградом.

Ранее издание «Царьград» передало, что Великобритания потратила свыше 5 миллиардов фунтов на модернизацию собственных танковых войск, но в итоге осталась с дефектными бронемашинами Ajax, чья медлительность стала поводом для анекдотов.