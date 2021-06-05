Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах

Санкт-Петербург, 5 июня. Около 74% расчетов внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) осуществляются в национальных валютах, заявил председатель правления «Росэксимбанка» Азер Талыбов.

Он уточнил, что в рублях осуществляется 70% расчетов, в долларах — 20,7%, а в евро — 7,3%. Внутри ЕАЭС также используется казахстанский тенге, доля которого в последнее время увеличилась, рассказал Талыбов в ходе своего выступления на ПМЭФ-2021.

Однако, по его словам, эти тренды еще далеки от того, чтобы стать глобальными. По данным Центробанка РФ, с 2018 по 2020 годы доля расчетов в долларах за российский экспорт снизилась с 67% до 56%, а в евро и рублях, наоборот, увеличилась с 17% до 27% и с 13,6% до 14,7% соответственно.

Спецпредставитель президента РФ по цифровому развитию Дмитрий Песков ранее заявил, что электронные валюты в ближайшие 10-15 лет могут вытеснить доллар из международной торговли. По его словам, для этого требуется политическая договоренность большого количества стран.