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18:50
Происшествия
Шесть человек в тяжелом состоянии направлены в Кызыл после ДТП с грузовиком
18:49
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:49
Происшествия
Сбежавший с места аварии водитель грузовика задержан в Туве
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
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Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
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Экономика
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Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой

Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
wikipedia.org  /  АНО «Музыкальное сердце театра» / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 июня. Художник-постановщик Борис Краснов впал в кому после второго инсульта. Друзья считают, что и так слабое здоровье декоратора подорвал коронавирус, которым он переболел в январе.

Первый удар случился десять лет назад. После инсульта у Краснова оказалась парализована левая сторона тела. Врачи делали неблагоприятные прогнозы. Тогда одной из первых на помощь художнику-постановщику пришла певица Алла Пугачева. С Красновым Примадонну связывают долгие годы сотрудничества и дружбы. Артистка нашла лучших специалистов, благодаря стараниям которых декоратор встал с инвалидного кресла и начал передвигаться с тростью.

Близкие друзья Краснова вспоминают, что в 2011 году инсульт у декоратора случился после громкого скандала. На постановщика завели уголовное дело — якобы он хотел присвоить себе чужую фирму. Он даже провел несколько суток в СИЗО, откуда его выпустили под залог в размере 5 миллионов рублей. Следствие позже сняло все обвинения с Краснова, однако его состояние здоровье к тому моменту уже сильно пошатнулось.

Близкие считают, что к повторному инсульту также привели личные проблемы. По словам режиссера Виктора Мережко, переживания из-за личной жизни, работы и семьи негативно отразились на Краснове. К тому же в январе он переболел коронавирусом, что, к сожалению, не обошлось без последствий для здоровья.

«У него была очень сложная семейная жизнь. Он женился-переженился, разводился, уже будучи серьезно больным. У него были проблемы с женщинами, которые, как мне говорили, несправедливо его эксплуатировали, как хотели», — рассказал Мережко в студии шоу «Ты не поверишь!».

Сейчас поддерживают больного Красного и его семью многие звезды отечественной эстрады. Аллы Пугачева постоянно находится на связи с медиками, а также финансово помогает в лечении постановщика.

Ранее известный актер театра и кино Валерий Гаркалин признался, что оказался в коме из-за алкогольной зависимости. В таком состоянии артист провел более двух недель. Состояние актера было настолько критическим, что врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

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здоровье инсульт краснов Ты не поверишь
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