Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой

Москва, 5 июня. Художник-постановщик Борис Краснов впал в кому после второго инсульта. Друзья считают, что и так слабое здоровье декоратора подорвал коронавирус, которым он переболел в январе.

Первый удар случился десять лет назад. После инсульта у Краснова оказалась парализована левая сторона тела. Врачи делали неблагоприятные прогнозы. Тогда одной из первых на помощь художнику-постановщику пришла певица Алла Пугачева. С Красновым Примадонну связывают долгие годы сотрудничества и дружбы. Артистка нашла лучших специалистов, благодаря стараниям которых декоратор встал с инвалидного кресла и начал передвигаться с тростью.

Близкие друзья Краснова вспоминают, что в 2011 году инсульт у декоратора случился после громкого скандала. На постановщика завели уголовное дело — якобы он хотел присвоить себе чужую фирму. Он даже провел несколько суток в СИЗО, откуда его выпустили под залог в размере 5 миллионов рублей. Следствие позже сняло все обвинения с Краснова, однако его состояние здоровье к тому моменту уже сильно пошатнулось.

Близкие считают, что к повторному инсульту также привели личные проблемы. По словам режиссера Виктора Мережко, переживания из-за личной жизни, работы и семьи негативно отразились на Краснове. К тому же в январе он переболел коронавирусом, что, к сожалению, не обошлось без последствий для здоровья.

«У него была очень сложная семейная жизнь. Он женился-переженился, разводился, уже будучи серьезно больным. У него были проблемы с женщинами, которые, как мне говорили, несправедливо его эксплуатировали, как хотели», — рассказал Мережко в студии шоу «Ты не поверишь!».

Сейчас поддерживают больного Красного и его семью многие звезды отечественной эстрады. Аллы Пугачева постоянно находится на связи с медиками, а также финансово помогает в лечении постановщика.

Ранее известный актер театра и кино Валерий Гаркалин признался, что оказался в коме из-за алкогольной зависимости. В таком состоянии артист провел более двух недель. Состояние актера было настолько критическим, что врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.