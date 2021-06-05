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новостей
18:50
Происшествия
Шесть человек в тяжелом состоянии направлены в Кызыл после ДТП с грузовиком
18:49
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:49
Происшествия
Сбежавший с места аварии водитель грузовика задержан в Туве
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
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Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021

Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
ИА «Политика Сегодня»

Мурманск, 5 июня. Двухкилограммовый морской краб по имени Юрий, которого привезли на Петербургский международный экономический форум, завел себе Instagram-аккаунт.

О планах любимчика участника ПМЭФ ранее рассказал министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев. К тому же он объяснил, почему краба назвали Юрием. Выяснилось, что такое имя существо выбрало себе самостоятельно. Ему предлагали стать Семеном, Петром или Ваней.

«Краб отправится обратно в Мурманскую область домой, кроме того, краб сегодня нам сказал, что готов завести Instagram. Вышлю ссылку, подписывайтесь», — рассказал Беляев.

Позже в социальной сети Instagram появился аккаунт с ником yura_the_crab. Выяснилось, что страничка принадлежит самому необычному участнику ПМЭФ. В аккаунте уже появилось несколько публикаций. Из первого поста следует, что краб Юра намерен «рассказывать» об экономике и туризме в Мурманской области. Более того он способен предсказывать притоки инвестиций.

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соцсети пмэф краб
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