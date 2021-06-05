Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021

Мурманск, 5 июня. Двухкилограммовый морской краб по имени Юрий, которого привезли на Петербургский международный экономический форум, завел себе Instagram-аккаунт.

О планах любимчика участника ПМЭФ ранее рассказал министр информационной политики Мурманской области Александр Беляев. К тому же он объяснил, почему краба назвали Юрием. Выяснилось, что такое имя существо выбрало себе самостоятельно. Ему предлагали стать Семеном, Петром или Ваней.

«Краб отправится обратно в Мурманскую область домой, кроме того, краб сегодня нам сказал, что готов завести Instagram. Вышлю ссылку, подписывайтесь», — рассказал Беляев.

Позже в социальной сети Instagram появился аккаунт с ником yura_the_crab. Выяснилось, что страничка принадлежит самому необычному участнику ПМЭФ. В аккаунте уже появилось несколько публикаций. Из первого поста следует, что краб Юра намерен «рассказывать» об экономике и туризме в Мурманской области. Более того он способен предсказывать притоки инвестиций.