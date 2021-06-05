Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний

Санкт-Петербург, 5 июня. Сельское хозяйство способно стать одним из лидеров роста 2021 года. Такое мнение выразил на ПМЭФ известный американский инвестор, глава Rogers Holdings Джим Роджерс.

Он рекомендовал инвесторам обратить внимание на аграрную промышленность, которая, по его словам, длительный период пребывала «в ужасном состоянии».

«Станьте фермером. Но если вам не нравится пачкаться в грязи, мерзнуть или обгорать на солнце — найдите то, что вам нравится», — ответил Роджерс в беседе с РБК.

Инвестор также рассказал, что недавно докупил немного агропромышленных ценных бумаг. Из российских компаний этой отрасли Роджерс владеет бумагами «ФосАгро». По его мнению, они являются «замечательными акциями». Кроме сельского хозяйства хорошими инвестициями в текущем году могут стать золото, серебро, товарные рынки в целом и туризм, отметил глава Rogers Holdings.

Существенный рост также могут продемонстрировать в этом году металлургия и нефтехимия. Такой прогноз представил глава компании «Новапорт» Роман Троценко.