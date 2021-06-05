Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки

Мале, 5 июня. Разведенный актер Павел Прилучный и звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович отправились в отпуск на Мальдивы и поселились на роскошной дорогостоящей вилле.

Влюбленные предпочитают не афишировать свои отношения, однако сделанные на Мальдивах фото почти одновременно появились и на странице Прилучного в Instagram, и в аккаунте Карпович. Актер и звезда «Папиных дочек» отметили в своих постах один и тот же бутик-отель, расположенный возле залива Ханифару Бэй.

Судя по снимкам в соцсетях, пара сняла виллу, стоимость проживания на которой составляет 250 тысяч рублей за ночь. Актеры поселились в пляжном номере с видом на океан и собственным бассейном. На Мальдивах Прилучный и Карпович позанимались снорклингом и поужинали на берегу моря, наслаждаясь закатом. Актер написал в Instagram, что планирует провести в отпуске целый месяц.

Прилетевшая на отдых Карпович продемонстрировала подписчикам снимки в купальнике, которые обеспокоили фанатов. По мнению поклонников, актриса выглядит на этих кадрах слишком худой. Пользователи соцсети считают, что звезде «Папиных дочек» не помешает набрать вес.