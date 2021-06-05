Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери

Москва, 5 июня. Звезда сериала «Молодежка» Светлана Антонова месяц назад в четвертый раз стала мамой. Имя новорожденной дочери актриса долго скрывала, но фанаты вынудили ее раскрыть тайну.

В семье актрисы сейчас все внимание приковано к новому члену семьи. С малышкой Светлане Антоновой с удовольствием помогают старшие дети и супруг. После родов звезду «Молодежки» засыпали не только поздравлениями с долгожданным прибавлением, но и вопросами. Фанатам не терпелось узнать, как Антонова назвала новорожденную дочку. Артистка целый месяц скрывала имя наследницы, но из-за нескончаемого потока вопросов решила все-таки рассекретить информацию.

На своей странице в Instagram Антонова опубликовала свежий снимок малышки. Лицо ребенка актриса не показывает, прикрыв его для фото одеялом. Звезда рассказала, что малышке, которую они с мужем нарекли редким именем Аглая, исполнился уже месяц.

«Чувствует она себя гораздо увереннее, чем я! С сестрами и братом контакт наладила, в весе прибавляет лучше, чем я убавляю. В общем, уже не успеваю за этой «молодежью»», — пошутила Антонова.

Актриса вместе с супругом уже воспитывают двоих общих детей — дочь Таисию и сына Арсения. Также у актрисы есть дочка от первого брака. Четвертую беременность звезда скрывать не стала и даже иногда отвечала на вопросы поклонников о своем самочувствии. Фанаты гадают, как долго актриса пробудет в декрете. После прошлых родов Антонов быстро возвращалась к активной работе: съемкам в кино и игре в театре.

В мае четвертый раз стала мамой российская топ-модель и fashion-блогер Лена Перминова. Уже через несколько недель она похвасталась точеной фигурой и плоским животом.