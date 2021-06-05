Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве

Москва, 5 июня. Певец Филипп Киркоров исполнил гимн РФ перед началом товарищеского матча сборных России и Болгарии.

Сборная России по футболу 5 июня проводит последнюю контрольную встречу перед началом чемпионата Европы. Перед матчем с болгарами на стадионе «Динамо» гимн РФ исполнил Филипп Киркоров.

Игру в Москве обслуживает бригада арбитров во главе с белорусом Алексеем Кульбаковым. Ему помогают Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Стоит отметить, что на предматчевой разминке повреждение получил защитник сборной России Федор Кудряшов. Его заменил Андрей Семенов.

Ранее фанатам из России предложили сдать билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут в датском Копенгагене. Об этом болельщиков проинформировал УЕФА.