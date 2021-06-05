Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 18:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:50
Происшествия
Шесть человек в тяжелом состоянии направлены в Кызыл после ДТП с грузовиком
18:49
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:49
Происшествия
Сбежавший с места аварии водитель грузовика задержан в Туве
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
Все новости
05 июня 18:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:50
Происшествия
Шесть человек в тяжелом состоянии направлены в Кызыл после ДТП с грузовиком
18:49
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:49
Происшествия
Сбежавший с места аварии водитель грузовика задержан в Туве
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
Все новости

Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве

Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
vk.com  /  Филипп Киркоров

Москва, 5 июня. Певец Филипп Киркоров исполнил гимн РФ перед началом товарищеского матча сборных России и Болгарии.

Сборная России по футболу 5 июня проводит последнюю контрольную встречу перед началом чемпионата Европы. Перед матчем с болгарами на стадионе «Динамо» гимн РФ исполнил Филипп Киркоров.

Игру в Москве обслуживает бригада арбитров во главе с белорусом Алексеем Кульбаковым. Ему помогают Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Стоит отметить, что на предматчевой разминке повреждение получил защитник сборной России Федор Кудряшов. Его заменил Андрей Семенов.

Ранее фанатам из России предложили сдать билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут в датском Копенгагене. Об этом болельщиков проинформировал УЕФА.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
футбол россия болгария киркоров гимн
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 110757 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 72513 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 60652 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 56570 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 56109 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Рейтинг@Mail.ru