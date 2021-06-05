В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями

Москва, 5 июня. Депутат Государственной думы РФ Вячеслав Никонов поделился ожиданиями от встречи президента страны Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Очная встреча лидеров России и США запланирована на 16 июня. Она пройдет на территории Женевы. По мнению Никонова, максимум, который можно ожидать от саммита, — достижение договоренностей по восстановлению ранее существовавших форматов переговоров.

«Сближение позиций возможно по контролю над вооружениями. Возможно, в отношении Ирана небольшое», — сказал парламентарий в интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия-1».

Путин ранее заявил, что не ожидает прорывов после встречи с Байденом.