Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га

Якутск, 5 июня. Спасатели пытаются остановить природный пожар, который угрожает населенному пункту. В спецоперации принимает участие оперативная группа МЧС.

Мощный пожар бушует возле села Тюбяй Сунтарского улуса. Площадь возгорания составляет 71 га. Существует угроза переброса пламени на соседний населенный пункт. Оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе десяти человек вылетела в Сунтарский район.

В регионе также будет работать вертолет с водосливным устройством. В настоящее время в ликвидации ЧП принимают участие специализированные подразделения лесоохраны. Местные жители помогают в борьбе с огнем.

В Якутии тушат 16 лесных пожаров на площади 1150,9 га. На днях спасатели ликвидировали природный пожар на площади около 70 гектаров рядом с якутским селом Тюбяй, сообщал ФАН.