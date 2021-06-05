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18:50
Происшествия
Шесть человек в тяжелом состоянии направлены в Кызыл после ДТП с грузовиком
18:49
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:49
Происшествия
Сбежавший с места аварии водитель грузовика задержан в Туве
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
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Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га

Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
accident.perm.ru  /  ГИС-центр ПГУ

Якутск, 5 июня. Спасатели пытаются остановить природный пожар, который угрожает населенному пункту. В спецоперации принимает участие оперативная группа МЧС.

Мощный пожар бушует возле села Тюбяй Сунтарского улуса. Площадь возгорания составляет 71 га. Существует угроза переброса пламени на соседний населенный пункт. Оперативная группа ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в составе десяти человек вылетела в Сунтарский район.

В регионе также будет работать вертолет с водосливным устройством. В настоящее время в ликвидации ЧП принимают участие специализированные подразделения лесоохраны. Местные жители помогают в борьбе с огнем.

В Якутии тушат 16 лесных пожаров на площади 1150,9 га. На днях спасатели ликвидировали природный пожар на площади около 70 гектаров рядом с якутским селом Тюбяй, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
пожар мчс чп
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