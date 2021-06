Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена

Открытая миграционная политика, обещанная президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом еще в ходе предвыборной гонки в 2020 году, дает первые плоды: с юга в страну хлынул огромный поток мигрантов. Американские пограничные службы пока поддерживают порядок, однако специалисты предупреждают, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля.

Демократы в правительстве, разумеется, не бьют тревоги: во-первых, большинство в правящей партии убеждены в правильности выбранного курса, а во-вторых, признавать миграционный кризис проблемой — просто неполиткорректно. Администрации отдельных приграничных штатов, в особенности, возглавляемые представителями Республиканской партии США, сидеть сложа руки не стали и предприняли ряд мер, направленных на обеспечение безопасности американских граждан.

Аризона, Техас, Монтана и Миссури, регионы, больше остальных пострадавшие от наплыва нелегальных беженцев, отказались выполнять распоряжения Байдена и вступили в настоящее юридическое противостояние с демократами.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях юридических баталий между демократами и республиканцами разразившихся на фоне миграционного кризиса.

К концу своего президентского сроку Дональду Трампу удалось создать вполне разумную систему, призванную навести порядок на границе. Иммигрантам позволяли подавать прошения о предоставлении убежища в США, при этом ожидать результата по своему обращению они должны были на территории Мексики. Трамп не просто так принял решение существенно ограничить пересечение границы на ранних стадиях пандемии COVID-19: данный шаг соответствовал соображениям эпидемиологической безопасности — Мексика, как и США, серьезно пострадали от коронавируса.

Джо Байден, судя по всему, настолько боялся обвинений в расизме, что полностью закрыл глаза на все разумные ограничительные меры, введенные его предшественником. После вступления в должность демократ приказал воссоединить детей-мигрантов с их семьями, остановил все работы по возведению пограничной стены, а также принял решение начать поэтапную реализацию программы по предоставлению гражданства 11 миллионам нелегальных переселенцев.

Последней каплей в чашу терпения руководства южных регионов Соединенных Штатов стало февральское распоряжение Байдена, согласно которому сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции (ИТП) США запрещалось арестовывать некоторых нелегальных мигрантов без предварительного одобрения вышестоящего командования. В частности, задержанию подлежали лица, представляющие угрозу национальной безопасности, те, кто пересек границу с 1 ноября 2020 года, а также мигранты, совершившие «тяжкие преступления». Всем, кто оказался на американской территории до 1 ноября 2020 года, объявили 100-дневный мораторий на депортацию.

Аризона, Монтана и Техас отреагировали очень быстро, и в марте 2021 года подали в суд с целью заблокировать новые инициативы Байдена.

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович обосновал это тем, что согласно распоряжению, подписанному в конце президентского срока Дональда Трампа, Министерство внутренней безопасности США обязано консультироваться с администрацией южных штатов прежде, чем вносить изменения в государственную миграционную политику.

Несмотря на прогрессивную повестку, которая добралась даже до известных своим беспристрастием американских судов, Техасу, Монтане и Аризоне все-таки удалось выиграть иск и не соблюдать 100-дневный мораторий на депортацию, введенный демократами. Примечательно, что практически сразу после победы южных штатов в судебных тяжбах, а также по истечению срока действия моратория, действующее руководство Соединенных Штатов приняло решение отказаться от не снискавшего популярность нововведения и больше его не продлевать. 5 мая представители Министерства внутренней безопасности (МВБ) США сообщили средствам массовой информации о прекращении действия меморандума:

Судя по всему, чтобы не портить репутацию и не привлекать внимание активистов, заявление было скрыто в разделе пресс-релиза на сайте МВБ и теперь доступно только по прямой ссылке.

Генеральный прокурор Техаса республиканец Кен Пакстон в свою очередь заявил, что штат одержал крупную победу:

Сняв мораторий на депортацию, республиканские штаты теперь надеются через суд добиться отмены других невыгодных им положений иммиграционной программы Байдена — включая запрет офицерам ИТП арестовывать нелегальных мигрантов без предварительного одобрения вышестоящего командования.

#BORDERNEWS Here's my live report where I take you inside the busiest Border Patrol processing center in the nation: Central Processing Center, McAllen, Texas. #Immigration #CPC #BorderReport FULL REPORT: https://t.co/38EB2QYX7i pic.twitter.com/NcucU6tjKY

Кроме того, Техас, Аризона и Миссури также намерены возобновить действие принятого Трампом и отмененного Байденом Протокола о защите мигрантов, согласно которому переселенцы должны находиться в Мексике, ожидая решения по въезду на территорию Соединенных Штатов.

Однако наиболее интересное судебное разбирательство, связанное с миграционной политикой действующей администрации, набирает обороты прямо сейчас: вокруг небольшой некоммерческой организации (НКО) Family Endeavors, связанной с Джозефом Байденом и его предвыборной командой, развивается громкий коррупционный скандал.

До вступления в должность Байдена маленькая либеральная НКО под названием «Семейные предприятия» ничем не отличалась от сотен других подобных организаций: ее волонтеры помогали ветеранам, нуждающимся и мигрантам. Однако все изменилось после 20 января 2021 года. В тот самый день, когда действующий американский президент принял присягу, в Family Endeavors опубликовали небольшой отчет, в котором сообщили о приеме на работу Эндрю Лоренцен-Стрейта, бывшего сотрудника Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), а также советника предвыборного штаба Байдена по вопросам внутренней безопасности.

Endeavors is pleased to announce the official appointment of Andrew Lorenzen-Strait as the Senior Director for Migrant Services & Federal Affairs at Endeavors!

https://t.co/diL3pc6Bmf pic.twitter.com/FymQPOCAtG