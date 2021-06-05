Минцифры намерено вернуть российских программистов на родину

Санкт-Петербург, 5 июня. Государство ведет переговоры с известными программистами, переехавшими из России в другие страны, для возврата их на родину, сообщил замглавы Минцифры РФ Максим Паршин.

Он отметил, что кадровый потенциал в России высокий, а отечественные разработчики — одни из лучших в мире. Это, по словам замминистра, подтверждается победами россиян в международных чемпионатах по программированию.

«Мы общаемся с теми, кто в разное время либо уехал, либо физически может быть не уехал, но работает дистанционно, и они проявляют интерес к введенным налоговым льготам для IT-компаний и другим мерам поддержки», — приводит слова Паршина ТАСС.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в середине марта сообщил, что во второй пакет мер поддержки IT-отрасли предлагалось на тот момент включить 64 меры. Речь, в частности, шла о выравнивающих условиях международной конкуренции и мерах, направленных на комплексную поддержку российских программистов за счет регулирования спроса на отечественные разработки.

Минцифры ранее распорядилось создать в России национальные киберполигоны для тренировок специалистов по отражению хакерских атак. Необходимость их появления объясняется тем, что каждый шестой сотрудник российских компаний подвергался нападению хакеров.