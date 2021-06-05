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18:47
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Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
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18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
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18:14
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Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
Все новости

Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги

Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
ФБА &quot;Экономика сегодня&quot;  / 

Нью-Йорк, 5 июня. Ливийская делегация посетила 32-ю сессию ООН по борьбе с коррупцией. Мероприятие проходило в США со 2 по 4 июня, пишет Alsaaa24.

Во время заседания участники обсудили ряд проблем, включая меры по предотвращению взяточничества и укрепление международного сотрудничества. Также они рассмотрели возможность объединения усилий для ликвидации негативных последствий работы недобросовестных должностных лиц, отражающихся на экономике, особенно в условиях COVID-19.

Заместитель постоянного представителя Ливии при ООН Муса аль-Шара в первую очередь поприветствовал коллег и отметил важность проведения этой сессии для государства.

«Несмотря на национальные усилия по борьбе с коррупцией, конфликт и нестабильность, которые пережила страна за последние годы, создали условия для разграбления и контрабанды средств ливийского народа за рубеж», — заявил он.

Делегат добавил, что ряд иностранных государств воспользовались кризисом в Ливии и захватили основные фонды и инвестиции для вывода их за границу. Этому поспособствовали представители бывшего «триполитанского» Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем и руководителем «МВД» ПНС Фатхи Башагой.

Политолог Абдель Хаким Маатук ранее прокомментировал скорый отъезд экс-премьера в Европу. По его словам, политик уехал, чтобы «жить мирно и спокойно между Лондоном и Стамбулом, после того как он разрушил страну, разграбил население, наводнил ее наемниками и радикальными исламистами».

Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
Федеральное агентство новостей  / 

«Вопрос о контрабандных и разграбленных ливийских активах за рубежом является приоритетным для переходного Правительства национального единства во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой», — уточнил заместитель постпреда Ливии при ООН.

Аль-Шара подчеркнул, что Триполи требуется помощь со стороны властей стран, в которые ввезены ливийские денежные средства преступным путем.

«Призываю к выполнению условий резолюции ООН и расширению международного сотрудничества с целью пресечения незаконных финансовых потоков и их возвращения в рамках содействия развитию», — подытожил он.

В завершение выступления делегат сказал, что борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач переходного правительства до проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
Федеральное агентство новостей  / 

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Все новости / Ливия / Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
оон коррупция ливия
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