Нью-Йорк, 5 июня. Ливийская делегация посетила 32-ю сессию ООН по борьбе с коррупцией. Мероприятие проходило в США со 2 по 4 июня, пишет Alsaaa24.

Во время заседания участники обсудили ряд проблем, включая меры по предотвращению взяточничества и укрепление международного сотрудничества. Также они рассмотрели возможность объединения усилий для ликвидации негативных последствий работы недобросовестных должностных лиц, отражающихся на экономике, особенно в условиях COVID-19.

Заместитель постоянного представителя Ливии при ООН Муса аль-Шара в первую очередь поприветствовал коллег и отметил важность проведения этой сессии для государства.

«Несмотря на национальные усилия по борьбе с коррупцией, конфликт и нестабильность, которые пережила страна за последние годы, создали условия для разграбления и контрабанды средств ливийского народа за рубеж», — заявил он.

Делегат добавил, что ряд иностранных государств воспользовались кризисом в Ливии и захватили основные фонды и инвестиции для вывода их за границу. Этому поспособствовали представители бывшего «триполитанского» Правительства национального согласия во главе с Файезом Сарраджем и руководителем «МВД» ПНС Фатхи Башагой.

Политолог Абдель Хаким Маатук ранее прокомментировал скорый отъезд экс-премьера в Европу. По его словам, политик уехал, чтобы «жить мирно и спокойно между Лондоном и Стамбулом, после того как он разрушил страну, разграбил население, наводнил ее наемниками и радикальными исламистами».

Федеральное агентство новостей /

«Вопрос о контрабандных и разграбленных ливийских активах за рубежом является приоритетным для переходного Правительства национального единства во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой», — уточнил заместитель постпреда Ливии при ООН.

Аль-Шара подчеркнул, что Триполи требуется помощь со стороны властей стран, в которые ввезены ливийские денежные средства преступным путем.

«Призываю к выполнению условий резолюции ООН и расширению международного сотрудничества с целью пресечения незаконных финансовых потоков и их возвращения в рамках содействия развитию», — подытожил он.

В завершение выступления делегат сказал, что борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач переходного правительства до проведения президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.