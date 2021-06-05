Лолита едва не лишилась зуба на своем концерте

Москва, 5 июня. Известная певица Лолита Милявская призналась, что так увлеклась исполнением песни на своем последнем концерте, что чуть не выбила себе передний зуб микрофоном.

Артистка недавно отправилась в концертный тур по России. Звезда колесит по стране на поезде и в свободное время делится с подписчиками в Instagram забавными историями. Так, во время одного из концертов Лолита так увлеченно и эмоционально исполняла свою композицию, что случайно ударила себя микрофоном в челюсть.

Уже за кулисами певица посмотрела в зеркало и увидела, что у нее откололась часть переднего зуба. Однако артистка не унывает. В разговоре с фанатами она отметила, что ситуация не такая страшная, ведь она вполне могла бы выбить себе зуб. Милявская рассчитывает, что в Хабаровске, где тоже состоится ее концерт, ей удастся выкроить время для похода к стоматологу.

Сейчас Лолита проводит много времени в поезде, перемещаясь от города к городу. Скоротать время певице помогает веселая компания друзей, а также косметические процедуры. Певица устроила целый «кабинет красоты» в купе поезда. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунт ролик, на котором наносит маску на лицо под громкий смех остальных пассажиров.

Артистка в последнее время заметно преобразилась. Лолита сбросила лишние килограммы и теперь может похвастаться почти идеальной фигурой. На днях звезда облачилась в яркий купальник с глубоким декольте и призвала считать ее ЛГБТ-иконой.