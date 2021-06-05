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05 июня 18:50
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
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Лолита едва не лишилась зуба на своем концерте

Шоу-бизнес
Лолита едва не лишилась зуба на своем концерте
Пресс-служба телеканала «Пятница!»

Москва, 5 июня. Известная певица Лолита Милявская призналась, что так увлеклась исполнением песни на своем последнем концерте, что чуть не выбила себе передний зуб микрофоном.

Артистка недавно отправилась в концертный тур по России. Звезда колесит по стране на поезде и в свободное время делится с подписчиками в Instagram забавными историями. Так, во время одного из концертов Лолита так увлеченно и эмоционально исполняла свою композицию, что случайно ударила себя микрофоном в челюсть.

Уже за кулисами певица посмотрела в зеркало и увидела, что у нее откололась часть переднего зуба. Однако артистка не унывает. В разговоре с фанатами она отметила, что ситуация не такая страшная, ведь она вполне могла бы выбить себе зуб. Милявская рассчитывает, что в Хабаровске, где тоже состоится ее концерт, ей удастся выкроить время для похода к стоматологу.

Сейчас Лолита проводит много времени в поезде, перемещаясь от города к городу. Скоротать время певице помогает веселая компания друзей, а также косметические процедуры. Певица устроила целый «кабинет красоты» в купе поезда. Она опубликовала в своем Instagram-аккаунт ролик, на котором наносит маску на лицо под громкий смех остальных пассажиров.

Артистка в последнее время заметно преобразилась. Лолита сбросила лишние килограммы и теперь может похвастаться почти идеальной фигурой. На днях звезда облачилась в яркий купальник с глубоким декольте и призвала считать ее ЛГБТ-иконой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Лолита едва не лишилась зуба на своем концерте
здоровье милявская певица
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