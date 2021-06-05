УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании

Копенгаген, 5 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил болельщикам из РФ о возможности сдать билеты на матчи Евро-2020, которые пройдут в Дании.

В УЕФА обещают компенсировать российским фанатам полную стоимость билетов. Власти Дании отказались принимать болельщиков на проходящие в Копенгагене матчи из-за пандемии коронавируса. Россия также входит в список стран с повышенным эпидемиологическим риском.

В посольстве Дании не стали выдавать россиянам визы. В дипломатической миссии объяснили, что это касается всех государств, а не только РФ.

Чемпионат Европы стартует 11 июня и завершится 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании. Встреча с последней командой пройдет в Копенгагене.

Ранее тренерский штаб сборной России объявил стартовый состав футболистов в товарищеском матче с Болгарией. Встреча началась в 18:00 в Москве.