Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы

Душанбе, 5 июня. Руководитель Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумин Ятимов и глава МЧС Киргизии Камчыбек Ташиев заявили о необходимости решения вопросов путем мирных переговоров.

Таджикистан и Киргизия пришли к двустороннему соглашению о мирном разрешении ситуации на совместной границе и об отводе от нее всех войск, но за исключением штатных пограничных нарядов. Об этом сообщается в документе, подписанном по итогам встречи совместной Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы двух стран.

Напомним, 28 апреля между военными обеих сторон на пограничной линии вспыхнул вооруженный конфликт, унесший десятки жизней и оставивший после себя сотни пострадавших.

Ранее Бишкек выступил с обвинениями в адрес Душанбе касательно несоблюдения договоренностей о государственной границе. Об этом заявили в пресс-службе правительства Киргизии.