Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 5 июня. В больницу Екатеринбурга поступил шестилетний ребенок. Мальчик играл с младшим братом на балконе и сорвался. Мать детей в это время была на кухне.

Балкон был не застеклен и ребенок выпал через широко расставленные металлические перегородки. Мальчик выжил, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что семья является благополучной и на учете в ПДН не состоит. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок, сообщал ФАН. Мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали.