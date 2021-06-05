Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Нижнем Тагиле

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
Все новости
05 июня 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
Все новости

Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Нижнем Тагиле

Происшествия
Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Нижнем Тагиле
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Нижний Тагил, 5 июня. В больницу Екатеринбурга поступил шестилетний ребенок. Мальчик играл с младшим братом на балконе и сорвался. Мать детей в это время была на кухне.

Балкон был не застеклен и ребенок выпал через широко расставленные металлические перегородки. Мальчик выжил, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что семья является благополучной и на учете в ПДН не состоит. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

В центре Петербурга из окна четвертого этажа выпал годовалый ребенок, сообщал ФАН. Мальчика с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Ребенок выжил после падения с пятого этажа в Нижнем Тагиле
ребенок свердловская область балкон
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 110757 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 72513 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 60652 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 56570 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 56109 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Рейтинг@Mail.ru