Звезды «Дома-2» Пинчук и Чобанян сыграли свадьбу

Москва, 5 июня. Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян сыграли свадьбу в годовщину своих отношений. В скором времени новоиспеченные супруги станут родителями.

Свадьба участников «Дома-2» стала неожиданной новостью для их поклонников. Ирина Пинчук получила заветное предложение руки и сердца уже во время беременности. Девушка планировала пышное торжество уже после родов, однако почему-то передумала. В четверг, 3 июня, в одном из ЗАГСов Москвы пара скромно расписалась. На Пинчук было белое платье свободного кроя, а ее избранник ограничился светлыми брюками и рубашкой.

«Сегодня нашим отношениям 2 года, и в этот день мы официально стали мужем и женой», — сообщил Арай Чобанян в Instagram-аккаунте.

Жених опубликовал ролик с забавным конфузом, который произошел во время бракосочетания. Участник «Дома-2» не смог надеть обручальное кольцо на палец своей возлюбленной. За время беременности Пинчук набрала лишние килограммы, а кольцо было куплено за несколько месяцев до церемонии. Девушка с юмором отнеслась к ситуации. По ее словам, сейчас она не хочет ограничивать питание, а после родов обязательно приведет себя в форму.

Пока участники «Дома-2» наслаждаются новыми статусами мужа и жены, российская певица Азиза только готовится к свадебному торжеству. Пышная церемония обойдется артистке и ее избраннику в 15 миллионов рублей. Оплатить мероприятие паре помогут общие друзья.