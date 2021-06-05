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05 июня 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
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Звезды «Дома-2» Пинчук и Чобанян сыграли свадьбу

Шоу-бизнес
Звезды «Дома-2» Пинчук и Чобанян сыграли свадьбу
instagram.com  /  @pinchuk_official

Москва, 5 июня. Участники скандального реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян сыграли свадьбу в годовщину своих отношений. В скором времени новоиспеченные супруги станут родителями.

Свадьба участников «Дома-2» стала неожиданной новостью для их поклонников. Ирина Пинчук получила заветное предложение руки и сердца уже во время беременности. Девушка планировала пышное торжество уже после родов, однако почему-то передумала. В четверг, 3 июня, в одном из ЗАГСов Москвы пара скромно расписалась. На Пинчук было белое платье свободного кроя, а ее избранник ограничился светлыми брюками и рубашкой.

«Сегодня нашим отношениям 2 года, и в этот день мы официально стали мужем и женой», — сообщил Арай Чобанян в Instagram-аккаунте.

Жених опубликовал ролик с забавным конфузом, который произошел во время бракосочетания. Участник «Дома-2» не смог надеть обручальное кольцо на палец своей возлюбленной. За время беременности Пинчук набрала лишние килограммы, а кольцо было куплено за несколько месяцев до церемонии. Девушка с юмором отнеслась к ситуации. По ее словам, сейчас она не хочет ограничивать питание, а после родов обязательно приведет себя в форму.

Пока участники «Дома-2» наслаждаются новыми статусами мужа и жены, российская певица Азиза только готовится к свадебному торжеству. Пышная церемония обойдется артистке и ее избраннику в 15 миллионов рублей. Оплатить мероприятие паре помогут общие друзья.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезды «Дома-2» Пинчук и Чобанян сыграли свадьбу
беременность свадьба дом-2 пинчук чабонян
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