Минобороны РФ укрепит южные рубежи России сотнями танков Т-90 «Прорыв»

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 июня 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
Все новости
05 июня 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
Все новости

Минобороны РФ укрепит южные рубежи России сотнями танков Т-90 «Прорыв»

Армия
Минобороны РФ укрепит южные рубежи России сотнями танков Т-90 «Прорыв»
wikipedia.org  /  Mil.ru

Ростов-на-Дону, 5 июня. Российское оборонное ведомство приняло решение нарастить группировку войск на южном направлении, перебросив в дивизии ЮВО сотни танков Т-90М «Прорыв».

Согласно имеющейся информации, принятие данных мер обусловлено усилением военного присутствия НАТО у южных границ России.

Минобороны РФ планирует в перспективе не только укрепить позиции ЮВО большим количеством боевых машин, но и создать мобильную группировку, которая сможет оперативно реагировать на угрозы различного масштаба.

Стоит отметить, что российский танк Т-90М «Прорыв» на сегодняшний день является одной из наиболее перспективных боевых машин, стоящих на вооружении ВС РФ. Известно, что модернизированная версия Т-90 прошла полноценные испытания на сирийской территории и полностью подтвердила свои возможности во время ведения реального боя.

Ранее в ЮВО утвердили места проведения международного форума «Армия-2021». В пресс-службе ЮВО отметили, что форум должен проходить на территории военно-патриотических парков «Патриот».

В ВС России готовятся принять на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс С-500, который может эффективно противостоять американским стелс-истребителям последнего поколения, пишет «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / Минобороны РФ укрепит южные рубежи России сотнями танков Т-90 «Прорыв»
минобороны рф т-90 танки прорыв
Комментировать
Самое популярное
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Политика 110757 3 июня 2021
Анекдот Норкина про Собчак и бобра «сразил наповал» зрителей «Места встречи»
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Технологии 72513 3 июня 2021
Баранец рассказал о судьбе российских ученых, подкупленных разведкой США
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Политика 60652 3 июня 2021
Сатановский уличил Байдена в подготовке «женевской разведоперации»
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Происшествия 56570 3 июня 2021
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 56109 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Рейтинг@Mail.ru