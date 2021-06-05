Минобороны РФ укрепит южные рубежи России сотнями танков Т-90 «Прорыв»

Ростов-на-Дону, 5 июня. Российское оборонное ведомство приняло решение нарастить группировку войск на южном направлении, перебросив в дивизии ЮВО сотни танков Т-90М «Прорыв».

Согласно имеющейся информации, принятие данных мер обусловлено усилением военного присутствия НАТО у южных границ России.

Минобороны РФ планирует в перспективе не только укрепить позиции ЮВО большим количеством боевых машин, но и создать мобильную группировку, которая сможет оперативно реагировать на угрозы различного масштаба.

Стоит отметить, что российский танк Т-90М «Прорыв» на сегодняшний день является одной из наиболее перспективных боевых машин, стоящих на вооружении ВС РФ. Известно, что модернизированная версия Т-90 прошла полноценные испытания на сирийской территории и полностью подтвердила свои возможности во время ведения реального боя.

Ранее в ЮВО утвердили места проведения международного форума «Армия-2021». В пресс-службе ЮВО отметили, что форум должен проходить на территории военно-патриотических парков «Патриот».

В ВС России готовятся принять на вооружение новый зенитно-ракетный комплекс С-500, который может эффективно противостоять американским стелс-истребителям последнего поколения, пишет «Царьград».