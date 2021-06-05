Пьяный водитель иномарки протаранил автобус в Энгельсе

Саратов, 5 июня. Автобус не разъехался с иномаркой в городе Энгельсе Саратовской области. На месте работают сотрудники автоинспекции.

Авария произошла у дома №25 на улице Калинина. Мужчина за рулем иномарки KIA не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, который ехал из центра города к мосту через Волгу.

Очевидцы сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, водитель и пассажир машины были пьяные и скрылись с места ДТП. Из-за аварии образовалась пробка. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП и ищет виновников.

Инцидент с автобусом произошел ранее в Петербурге, сообщал ФАН. Протаранивший столб общественный транспорт перед ДТП сбил пешехода.