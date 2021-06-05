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05 июня 18:49
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новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
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The Drive: проект США по созданию «суперпушки» для удара по Москве провалился

Армия
The Drive: проект США по созданию «суперпушки» для удара по Москве провалился
flickr.com  /  U.S. Department of Defense

Вашингтон, 5 июня. Соединенные Штаты не справились с созданием «суперпушки», которая смогла бы «обстреливать» Москву прямиком из Северного моря, заявили американские журналисты.

Инженеры из США в последние несколько лет создавали один из самых неординарных и амбициозных проектов — сверхдальнобойное артиллерийское орудие Strategic Long Range Cannon (SLRC), отметили авторы портала The Drive. Однако эта американская «суперпушка» так и не появится на свет ввиду того, что Пентагон попросту решил отказаться от ее создания — всему виной отсутствие денег на ее реализацию. Аналитики заявили, что военный бюджет Соединенных Штатов на 2022 финансовый год не предусматривает выделение средств на дальнейшую разработку этого орудия.

НИОКР по «суперпушке» будет завершен, после чего проект попросту закроют, отметили эксперты. Они напомнили, что первая информация о создании SLRC появилась в 2018 году. Авторы статьи уточнили, что дальность стрельбы орудия должна была составлять более 1800 километров. Пентагон не раскрывал точные габариты изделия, однако транспортироваться оно должно было посредством тяжелого грузового автомобиля Oshkosh M1070 HETS (8x8), а также трехосного полуприцепа. Предполагалось, что стрельба из SLRC будет производиться расчетом из восьми человек. По словам журналистов портала Popular Mechanics, при помощи такого вооружения ВС США смогли бы «стрелять по Москве» прямиком из Северного моря. Однако, в итоге, проект по созданию «суперпушки» для удара по столице России провалился.

Ранее журналисты из Соединенных Штатов заявили, что Пентагон отказался от разработки еще одного «оружия будущего» — рельсотрона. Предполагалось, что это электромагнитное орудие должно было появиться на стелс-эсминцах ВМС США типа Zumwalt.

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сша пушка the drive slrc
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