The Drive: проект США по созданию «суперпушки» для удара по Москве провалился

Вашингтон, 5 июня. Соединенные Штаты не справились с созданием «суперпушки», которая смогла бы «обстреливать» Москву прямиком из Северного моря, заявили американские журналисты.

Инженеры из США в последние несколько лет создавали один из самых неординарных и амбициозных проектов — сверхдальнобойное артиллерийское орудие Strategic Long Range Cannon (SLRC), отметили авторы портала The Drive. Однако эта американская «суперпушка» так и не появится на свет ввиду того, что Пентагон попросту решил отказаться от ее создания — всему виной отсутствие денег на ее реализацию. Аналитики заявили, что военный бюджет Соединенных Штатов на 2022 финансовый год не предусматривает выделение средств на дальнейшую разработку этого орудия.

НИОКР по «суперпушке» будет завершен, после чего проект попросту закроют, отметили эксперты. Они напомнили, что первая информация о создании SLRC появилась в 2018 году. Авторы статьи уточнили, что дальность стрельбы орудия должна была составлять более 1800 километров. Пентагон не раскрывал точные габариты изделия, однако транспортироваться оно должно было посредством тяжелого грузового автомобиля Oshkosh M1070 HETS (8x8), а также трехосного полуприцепа. Предполагалось, что стрельба из SLRC будет производиться расчетом из восьми человек. По словам журналистов портала Popular Mechanics, при помощи такого вооружения ВС США смогли бы «стрелять по Москве» прямиком из Северного моря. Однако, в итоге, проект по созданию «суперпушки» для удара по столице России провалился.

Ранее журналисты из Соединенных Штатов заявили, что Пентагон отказался от разработки еще одного «оружия будущего» — рельсотрона. Предполагалось, что это электромагнитное орудие должно было появиться на стелс-эсминцах ВМС США типа Zumwalt.