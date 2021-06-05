В ЛНР обвинили ВСУ в минировании берега реки Северский Донец

Луганск, 5 июня. Украинские военные продолжают минирование территории Донбасса. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в военном ведомстве республики зафиксировали новые факты минирования в районе реки Северский Донец.

«Продолжаем отмечать факты дистанционного минирования берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Веселая гора и Паньковка (находятся под контролем ЛНР. — Прим. ред.)», — указал представитель НМ ЛНР.

Филипоненко призвал жителей ЛНР быть бдительными, а в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать об этом в МЧС, МВД или военную комендатуру.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту действий украинских военных в районе территории Донбасса, так как они нарушают условия международной конвенции.