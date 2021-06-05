Стартует пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных препаратов в регионах

Москва, 5 июня. Некоторые регионы России поучаствуют в пилотном проекте по продаже рецептурных препаратов через интернет. Информацией поделилась глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

По словам главы ведомства, в настоящее время обсуждается вопрос продажи рецептурных препаратов. Соответствующая задача в любом случае будет решена, поскольку запускаются в пилотном режиме некоторые регионы. В дальнейшем планируется реализовать инициативу по всей стране, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке удаленной продажи лекарств в начале апреля прошлого года. Согласно документу, аптеки могут продавать препараты для медицинского применения дистанционным способом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее сообщил, что государство находится в поиске современных подходов для бесплатного лекарственного обеспечения пациентов.