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05 июня 18:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:47
Происшествия
Тело студента журфака обнаружили в общежитии ЛГУ
18:43
Общество
Врачи в Казани спасли слух подростку, повредившему ухо ватной палочкой
18:36
Армия
Учебные стрельбы танкистов ЮВО в Краснодарском крае пройдут по новой методике
18:34
Экономика
Три четверти расчетов внутри ЕАЭС производят в нацвалютах
18:33
Шоу-бизнес
Коронавирус сильно подкосил здоровье постановщика шоу Пугачевой
18:32
ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
18:32
Общество
Камчатский краб Юрий завел Instagram-аккаунт после ПМЭФ-2021
18:30
Экономика
Российским инвесторам посоветовали покупать акции агропромышленных компаний
18:26
США
Южные штаты подали в суд на иммиграционную политику Байдена
18:24
Армия
Таджикистан и Киргизия пришли к соглашению об отводе войск от границы
18:24
Спорт
Киркоров спел гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией в Москве
18:24
Шоу-бизнес
Прилучный и Карпович сняли виллу на Мальдивах за 250 тысяч рублей в сутки
18:21
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова рассекретила имя младшей дочери
18:21
Происшествия
Опергруппа МЧС вылетела в Сунтарский район для тушения пожара площадью 71 га
18:19
Политика
В Госдуме допустили сближение России и США в сфере контроля над вооружениями
18:18
Шоу-бизнес
Настя Каменских рассказала об отношениях с сыном Потапа от первого брака
18:14
Ливия
Ливия призвала ООН помочь вернуть незаконно вывезенные за рубеж деньги
18:12
Экономика
Глава «Лукойла» назвал актуальные риски для нефтяного сектора
18:09
Спорт
УЕФА предложил россиянам сдать билеты на матчи Евро-2020 в Дании
18:06
Общество
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе ПМЭФ указал на главную проблему человечества
Все новости

Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня

ФАН-ТВ
Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
pxhere.com  / 

Названа дата проведения Российского инвестиционного форума

Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 17-18 февраля 2022 года. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, в регионе планируют использовать опыт Петербургского международного экономического форума в организации подобного мероприятия. Отметим, в прошлом году, а также в начале 2021 года Российский инвестиционный форум провести не удалось из-за пандемии коронавируса.

Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии

Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
pxhere.com  / 

Режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров. К ликвидации огня привлекли авиацию МЧС. Сотрудники службы уже сбросили на очаги возгорания более 50 тонн воды. У каждого населенного пункта, где зафиксированы природные пожары, организованы посты безопасности. В регионе идет наращивание сил и средств. Так, самолет-амфибия МЧС России Бе-200 вылетел из Хабаровска. Специалисты ведут непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона.

Россиянам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня
Global Look Press  /  Stanislav Kogiku

Процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на летние Олимпийские игры в Токио официально завершен. В середине марта Оргкомитет Олимпийских игр в Токио сообщил, что ввиду сложной эпидемиологической обстановки было решено провести масштабные спортивные соревнования без иностранных болельщиков. Однако к тому моменту уже было продано около 630 тысяч билетов за рубежом. Оргкомитет запустил процесс по возврату денег. Соответствующие заявления принимались до 20 мая. Компания «Матч хоспиталити», которая являлась официальным продавцом билетов на Олимпиаду в Токио для россиян, связалась со всеми покупателями и помогла им оформить все необходимые документы. На днях директор по связям с общественностью Мария Изотова сообщила, что процесс возврата денег завершен. Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год.

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мчс сочи токио якутия олимпиада лесные пожары российский инвестиционный форум
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