Авиацию МЧС задействовали для тушения лесных пожаров в Якутии. События дня

Российский инвестиционный форум состоится в Сочи 17-18 февраля 2022 года. Об этом сообщил советник президента РФ Антон Кобяков. Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась, в регионе планируют использовать опыт Петербургского международного экономического форума в организации подобного мероприятия. Отметим, в прошлом году, а также в начале 2021 года Российский инвестиционный форум провести не удалось из-за пандемии коронавируса.

Россиянам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Global Look Press / Stanislav Kogiku

Процесс возврата денег российским болельщикам за билеты на летние Олимпийские игры в Токио официально завершен. В середине марта Оргкомитет Олимпийских игр в Токио сообщил, что ввиду сложной эпидемиологической обстановки было решено провести масштабные спортивные соревнования без иностранных болельщиков. Однако к тому моменту уже было продано около 630 тысяч билетов за рубежом. Оргкомитет запустил процесс по возврату денег. Соответствующие заявления принимались до 20 мая. Компания «Матч хоспиталити», которая являлась официальным продавцом билетов на Олимпиаду в Токио для россиян, связалась со всеми покупателями и помогла им оформить все необходимые документы. На днях директор по связям с общественностью Мария Изотова сообщила, что процесс возврата денег завершен. Летние Олимпийские игры в Токио должны были состояться в прошлом году с 24 июля по 9 августа. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год.