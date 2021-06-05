Дачник мог спровоцировать мощный пожар в Якутске

Якутск, 5 июня. Сотрудники МЧС были вызваны на Маганский тракт. Вечером в районе дачного массива произошел пожар.

По данным источника ФАН, площадь возгорания составила 60 кв. м. Полыхали трава и кустарник, затем загорелся мусор. Огонь подобрался к дачному домику, но спасатели оперативно локализовали пожар.

Согласно основной версии, неосторожное обращение с огнем дачника могло привести к возгоранию. Устанавливается виновник пожара. На месте работали восемь сотрудников МЧС, задействованы две единицы спецтехники.