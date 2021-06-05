Саратовский адвокат отправится в колонию за аферу на 900 тыс. рублей

Астрахань, 5 июня. Суд вынес приговор саратовскому адвокату. Юрист признан виновным в покушении на крупное мошенничество.

Защитник связался с матерью своего клиента и попросил 900 тысяч рублей. Юрист пояснил, что может «решить вопрос» насчет дополнительных материалов в отношении ее сына. Подзащитному грозили новые уголовные дела, если бы документам «дали ход».

Правоохранители установили, что адвокат не мог выполнить обещанное и не собирался даже пытаться. При получении денег его задержали оперативники ФСБ. По данным астраханского СУ СКР, виновник получил два года колонии.

В Краснодаре адвокат признан виновным по аналогичной статье. Преступник приговорен к году заключения, сообщал ФАН.